Правящая партия КНДР подчеркнула, что полностью поддерживает СВО

Трудовой партии Кореи (ТПК) поддерживает позицию России по урегулированию кризиса на Украине и выражает солидарность с действиями Москвы в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в совместном заявлении партии «Единая Россия» и ТПК, опубликованном по итогам межпартийных переговоров в Пхеньяне.
«Трудовая партия Кореи подтвердила твердую солидарность с позицией России по вопросу урегулирования кризиса на Украине, полную поддержку проводимой российскими вооруженными силами специальной военной операции», — сказано в совместном заявлении. Его приводит РИА Новости.
Делегацию «Единой России» возглавляет замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что жители России всегда будут помнить о героизме северокорейских военнослужащих в Курской области. Партия «Единая Россия» выражает поддержку инициативам руководства КНДР, направленным на укрепление обороноспособности государства. Кроме того, «Единая Россия» совместно с ТПК выступили за содействие формированию новой системы международных отношений, свободной от влияния и давления западных стран.
Медведев ранее прибыл в Пхеньян во главе делегации «Единой России». Представители партии прибыли в страну по приглашению Центрального комитета ТПК. Там они примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине основания ТПК, которая будет отмечаться 10 октября.
