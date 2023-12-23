Стало известно о здоровье Николая Дроздова после сообщений об онкологии

У Николая Дроздова началась ремиссия

23 декабря 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Николай Дроздов пошел на поправку Фото: Андрей Махонин © URA.RU Ведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов пошел на поправку, у него началась ремиссия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ранее у мужчины обнаружили рак. «Курсы химиотерапии, множество препаратов, витамины, обследования, капельницы, диета — все это дало свои плоды: показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала», — говорится в публикации. Там добавили, что в настоящее время врачи особенно внимательно следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения есть некоторые отклонения, но на данный момент ничего критичного. В июле этого года Дроздов был госпитализирован. В конце января он ранее также попадал в больницу. Сам телеведущий сообщал, что у него возникли проблемы со зрением, кишечником и вдвое уменьшился объем легких. В октябре у Дроздова обнаружили рак. Диагностика показала новообразование предстательной железы.

Ведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов пошел на поправку, у него началась ремиссия. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Ранее у мужчины обнаружили рак. «Курсы химиотерапии, множество препаратов, витамины, обследования, капельницы, диета — все это дало свои плоды: показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала», — говорится в публикации. Там добавили, что в настоящее время врачи особенно внимательно следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения есть некоторые отклонения, но на данный момент ничего критичного. В июле этого года Дроздов был госпитализирован. В конце января он ранее также попадал в больницу. Сам телеведущий сообщал, что у него возникли проблемы со зрением, кишечником и вдвое уменьшился объем легких. В октябре у Дроздова обнаружили рак. Диагностика показала новообразование предстательной железы.