25 декабря 2023

Трамп обвинил Байдена в плохом настроении на Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп уверен, что после выборов Америка снова станет великой Фото:

Некомпетентность президента США Джо Байдена и его желание посадить в тюрьму бывшего американского лидера Дональда Трампа, мешает последнему встретить Рождество с хорошим настроением. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети.

«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент (Джо Байден — прим. URA.RU), желающий отправить своего политического оппонента за решетку», — сообщил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что Байден всячески использует закон в своих целях для того, чтобы убрать конкурента на предстоящих выборах.

Трамп добавил, что в 2024 году незаконное вмешательство в выборы со стороны Байдена и госорганов США станет беспрецедентным. Несмотря на это политик уверен в победе, а «Америка в итоге снова станет великой».

Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Трамп смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти штатах. По результатам опроса порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка нынешнего президента. Трамп вызвал Байдена на дебаты и готов провести не менее 10 раундов в рамках предвыборной кампании, передает «Национальная служба новостей».

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Некомпетентность президента США Джо Байдена и его желание посадить в тюрьму бывшего американского лидера Дональда Трампа, мешает последнему встретить Рождество с хорошим настроением. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети. «Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент (Джо Байден — прим. URA.RU), желающий отправить своего политического оппонента за решетку», — сообщил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что Байден всячески использует закон в своих целях для того, чтобы убрать конкурента на предстоящих выборах. Трамп добавил, что в 2024 году незаконное вмешательство в выборы со стороны Байдена и госорганов США станет беспрецедентным. Несмотря на это политик уверен в победе, а «Америка в итоге снова станет великой». Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Трамп смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти штатах. По результатам опроса порядка 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка нынешнего президента. Трамп вызвал Байдена на дебаты и готов провести не менее 10 раундов в рамках предвыборной кампании, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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