Полянский: в ООН начали осознавать первопричины украинского конфликта

31 декабря 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Страны ООН стали понимать, что в раскачивании конфликта на Украине большую роль сыграл Запад, заявил Дмитрий Полянский Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие страны ООН в 2023 стали осознавать двуличие Запада и «гнилое нутро» Киева, а также переосмысливать, почему на Украине разгорелся конфликт. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — высказался в своем telegram-канале Дмитрий Полянский. По его словам, 2023 год выдался тяжелым, чувствуется, как Запад меняет свое отношения к украинскому кризису, его первопричин и перспектив решения. Он также заявил, что многие стали понимать, как западные страны раскручивают ситуацию. Особенно это стало видно после начала войны на Ближнем Востоке, уверен Полянский. Ранее Россия возмутилась, почему Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе молчит на фоне обстрела Белгорода. РФ призвала организацию отреагировать на акт агрессии Киева, сообщает News.ru .

Многие страны ООН в 2023 стали осознавать двуличие Запада и «гнилое нутро» Киева, а также переосмысливать, почему на Украине разгорелся конфликт. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — высказался в своем telegram-канале Дмитрий Полянский. По его словам, 2023 год выдался тяжелым, чувствуется, как Запад меняет свое отношения к украинскому кризису, его первопричин и перспектив решения. Он также заявил, что многие стали понимать, как западные страны раскручивают ситуацию. Особенно это стало видно после начала войны на Ближнем Востоке, уверен Полянский. Ранее Россия возмутилась, почему Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе молчит на фоне обстрела Белгорода. РФ призвала организацию отреагировать на акт агрессии Киева, сообщает News.ru.