Полупустые полки челябинцы обнаружили 9 января Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В сетевых магазинах Челябинска 9 января пустует часть полок питьевой воды. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Более половины полок с минеральной водой остаются пустыми. В магазине полностью отсутствует „Люкс вода“», — сообщил читатель URA.RU.

Житель Челябинска сообщил агентству и о проблемах с доставкой на дом. Поставщик не привозит бутилированную воду уже несколько дней, на звонки потребителей при этом ответа нет. На другом конце провода раздаются лишь гудки завершенного вызова, уверяют недовольные.

URA.RU совершило несколько попыток связаться с ООО «Люкс Вода» по телефону. Вызов прерывается до начала гудков дозвона. Агентство направило официальный запрос в ООО «Люкс Вода» и Роспотребнадзор по Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения.