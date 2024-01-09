Челябинцы жалуются на дефицит питьевой воды в магазинах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые полки с водой в Челябинске
Полупустые полки челябинцы обнаружили 9 января Фото:

В сетевых магазинах Челябинска 9 января пустует часть полок питьевой воды. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Более половины полок с минеральной водой остаются пустыми. В магазине полностью отсутствует „Люкс вода“», — сообщил читатель URA.RU.

Житель Челябинска сообщил агентству и о проблемах с доставкой на дом. Поставщик не привозит бутилированную воду уже несколько дней, на звонки потребителей при этом ответа нет. На другом конце провода раздаются лишь гудки завершенного вызова, уверяют недовольные.

URA.RU совершило несколько попыток связаться с ООО «Люкс Вода» по телефону. Вызов прерывается до начала гудков дозвона. Агентство направило официальный запрос в ООО «Люкс Вода» и Роспотребнадзор по Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения.

Пустые полки с водой в Челябинске
В сетевых магазинах Челябинска 9 января остаются частично пустыми полки с питьевой водой
Фото:

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В сетевых магазинах Челябинска 9 января пустует часть полок питьевой воды. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Более половины полок с минеральной водой остаются пустыми. В магазине полностью отсутствует „Люкс вода“», — сообщил читатель URA.RU. Житель Челябинска сообщил агентству и о проблемах с доставкой на дом. Поставщик не привозит бутилированную воду уже несколько дней, на звонки потребителей при этом ответа нет. На другом конце провода раздаются лишь гудки завершенного вызова, уверяют недовольные. URA.RU совершило несколько попыток связаться с ООО «Люкс Вода» по телефону. Вызов прерывается до начала гудков дозвона. Агентство направило официальный запрос в ООО «Люкс Вода» и Роспотребнадзор по Челябинской области. Ответы будут опубликованы после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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