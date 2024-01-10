Что известно об умершем председателе КС РФ, который приводил к присяге Путина

Баглай скончался на 93-м году жизни после продолжительной болезни

О смерти Баглая сообщили в пресс-службе КС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве 10 января на 93-м году жизни умер бывший председатель Конституционного суда (КС) РФ Марат Баглай после продолжительной болезни. Еще в 2000 году он приводил к присяге президента России Владимира Путина. URA.RU приводит главную информацию о Баглае.

Баглай родился 1931 в Баку (столица Азербайджана). Высшее образование он получил на юридическом факультете Ростовского государственного университета, а также в аспирантуре имени А.Я.Вышинского Академии наук СССР. Был профессором кафедры конституционного права МГИМО и почетным доктором нескольких университетов страны. За годы жизни профессор получил ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Дружбы народов.

В 1995 году Баглай был избран судьей КС РФ, а через два года избрался на пост председателя КС. В мае 2000 года он принимал первую присягу Владимира Путина, официально объявив о вступлении в должность главы государства. Тогда Путин занял пост своего предшественника Бориса Ельцина. В 2003 году Баглая сменил Валерий Зорькин.

О смерти экс-председателя Конституционного суда РФ сообщили в пресс-службе КС. Там добавили, что Баглай посвятил свою жизнь благородной миссии служения праву, передает RT.