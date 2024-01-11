11 января 2024

В Перми скончалась известная журналистка

В Перми скончалась журналистка Марина Шилова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Марина Шилова скончалась 12 января Фото:

В Перми скончалась журналистка Марина Шилова. Об этом информация об этом размещена на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в реанимации МСЧ №11 скончалась Шилова Марина Николаевна», — говорится в на странице журналистки в соцсети. Шилова в разное время работала в различных СМИ, в том числе, информационном агентстве URA.RU. В 2020 году она потеряла дочь, редактора издания «Деловой интерес» Анастасию Петрову. После смерти дочери Шилова взяла на воспитание ее детей.

Ранее URA.RU сообщало о кончине пермского журналиста, писателя детских книг Юрия Токранова. Редакция информационного агентства URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Марины Шиловой.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми скончалась журналистка Марина Шилова. Об этом информация об этом размещена на ее странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в реанимации МСЧ №11 скончалась Шилова Марина Николаевна», — говорится в на странице журналистки в соцсети. Шилова в разное время работала в различных СМИ, в том числе, информационном агентстве URA.RU. В 2020 году она потеряла дочь, редактора издания «Деловой интерес» Анастасию Петрову. После смерти дочери Шилова взяла на воспитание ее детей. Ранее URA.RU сообщало о кончине пермского журналиста, писателя детских книг Юрия Токранова. Редакция информационного агентства URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Марины Шиловой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...