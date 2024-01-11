В Перми скончалась известная журналистка

В Перми скончалась журналистка Марина Шилова. Об этом информация об этом размещена на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в реанимации МСЧ №11 скончалась Шилова Марина Николаевна», — говорится в на странице журналистки в соцсети. Шилова в разное время работала в различных СМИ, в том числе, информационном агентстве URA.RU. В 2020 году она потеряла дочь, редактора издания «Деловой интерес» Анастасию Петрову. После смерти дочери Шилова взяла на воспитание ее детей.
Ранее URA.RU сообщало о кончине пермского журналиста, писателя детских книг Юрия Токранова. Редакция информационного агентства URA.RU приносит искренние соболезнования родным и близким Марины Шиловой.
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