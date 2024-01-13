Белый дом эвакуировали из-за митингующих. Видео

14 января 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Митингующие сломали ограду возле Белого дома Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за митингующих пропалестинских активистов, устроивших беспорядки рядом со зданием. Об этом сообщили на телеканале Fox News. Новость по теме Зачем США и Британия атаковали хуситов в Йемене: история конфликта «Сотрудники Белого дома „перемещены“ после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что протесты начались после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене. Кроме того, демонстранты бросают различные предметы в полицию. Правоохранители из округа Колумбия обвинили некоторых протестующих в «деструктивном поведении». США и Великобритания начали военную операцию в Йемене 12 января после того, как движение хуситов начало атаковать суда, которые направлялись в Израиль. Из-за обстрелов несколько судоходных компаний начали отказываться от движения по маршрутам в Красном море.

Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за митингующих пропалестинских активистов, устроивших беспорядки рядом со зданием. Об этом сообщили на телеканале Fox News. «Сотрудники Белого дома „перемещены“ после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что протесты начались после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене. Кроме того, демонстранты бросают различные предметы в полицию. Правоохранители из округа Колумбия обвинили некоторых протестующих в «деструктивном поведении». США и Великобритания начали военную операцию в Йемене 12 января после того, как движение хуситов начало атаковать суда, которые направлялись в Израиль. Из-за обстрелов несколько судоходных компаний начали отказываться от движения по маршрутам в Красном море.