13 января 2024

Белый дом эвакуировали из-за митингующих. Видео

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Президент США. stock, белый дом, зима, White house,  stock
Митингующие сломали ограду возле Белого дома Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за митингующих пропалестинских активистов, устроивших беспорядки рядом со зданием. Об этом сообщили на телеканале Fox News.

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«Сотрудники Белого дома „перемещены“ после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что протесты начались после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене.

Кроме того, демонстранты бросают различные предметы в полицию. Правоохранители из округа Колумбия обвинили некоторых протестующих в «деструктивном поведении».

США и Великобритания начали военную операцию в Йемене 12 января после того, как движение хуситов начало атаковать суда, которые направлялись в Израиль. Из-за обстрелов несколько судоходных компаний начали отказываться от движения по маршрутам в Красном море.

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Сотрудников Белого дома эвакуировали из-за митингующих пропалестинских активистов, устроивших беспорядки рядом со зданием. Об этом сообщили на телеканале Fox News. «Сотрудники Белого дома „перемещены“ после того, как сторонники палестинских беспорядков повредили антипалестинское ограждение и бросали предметы в полицейских», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что протесты начались после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене. Кроме того, демонстранты бросают различные предметы в полицию. Правоохранители из округа Колумбия обвинили некоторых протестующих в «деструктивном поведении». США и Великобритания начали военную операцию в Йемене 12 января после того, как движение хуситов начало атаковать суда, которые направлялись в Израиль. Из-за обстрелов несколько судоходных компаний начали отказываться от движения по маршрутам в Красном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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