The Telegraph: США разозлились на Британию из-за утечки военных данных

14 января 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Власти двух стран 12 января начали военную операцию против хуситов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Власти США остались разочарованы после того, как произошли утечки в Великобритании информации о будущей операции против хуситов. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Американские военные выразили разочарование из-за действий коллег в Британии, так как обычно о проведении подобных операций сообщают только после возвращения военных на базы», — рассказал информированный источник The Telegraph, говоря о том, что в Великобритании произошла утечка информации, связанной с военной операцией против хуситов. В ночь на 12 января власти Соединенных Штатов и Великобритании начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена, передает RT. До этого боевики обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. Американский президент Джо Байден заявил, что он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.

Власти США остались разочарованы после того, как произошли утечки в Великобритании информации о будущей операции против хуситов. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Американские военные выразили разочарование из-за действий коллег в Британии, так как обычно о проведении подобных операций сообщают только после возвращения военных на базы», — рассказал информированный источник The Telegraph, говоря о том, что в Великобритании произошла утечка информации, связанной с военной операцией против хуситов. В ночь на 12 января власти Соединенных Штатов и Великобритании начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена, передает RT. До этого боевики обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. Американский президент Джо Байден заявил, что он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.