13 января 2024

The Telegraph: США разозлились на Британию из-за утечки военных данных

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Власти двух стран 12 января начали военную операцию против хуситов Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Власти США остались разочарованы после того, как произошли утечки в Великобритании информации о будущей операции против хуситов. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Американские военные выразили разочарование из-за действий коллег в Британии, так как обычно о проведении подобных операций сообщают только после возвращения военных на базы», — рассказал информированный источник The Telegraph, говоря о том, что в Великобритании произошла утечка информации, связанной с военной операцией против хуситов.

В ночь на 12 января власти Соединенных Штатов и Великобритании начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена, передает RT. До этого боевики обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. Американский президент Джо Байден заявил, что он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.

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Власти США остались разочарованы после того, как произошли утечки в Великобритании информации о будущей операции против хуситов. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Американские военные выразили разочарование из-за действий коллег в Британии, так как обычно о проведении подобных операций сообщают только после возвращения военных на базы», — рассказал информированный источник The Telegraph, говоря о том, что в Великобритании произошла утечка информации, связанной с военной операцией против хуситов. В ночь на 12 января власти Соединенных Штатов и Великобритании начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена, передает RT. До этого боевики обстреливали торговые суда разных стран в Красном море. Американский президент Джо Байден заявил, что он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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