12 января 2024

Bloomberg: команда Байдена начала планирование ударов в Йемене 1 января

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден запланировал удары в Йемене, когда отдыхал на острове в новогодние праздники Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене начали планироваться 1 января. В это время президент США Джо Байден отдыхал на острове Санта-Крус, отмечая новогодние праздники. Там же было проведено совещание с командой по национальной безопасности, сообщает издание Bloomberg.

«Во время конференции в первый день Нового года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по обсуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Но дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатия потерпит неудачу, сказав военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками», — написали в Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Вашингтон и Лондон обсуждали более агрессивное поведение на море и удары по наземным объектам, продвигая «сильное действие», а европейские и ближневосточные союзники предостерегали о том, что такой ответ может развернуть конфликт с Ираном. Тем не менее США и Великобритания переживали, скорее, за экономические последствия расширения войны, ведь в этом году у обеих стран назначены выборы.

США и Великобритания злоупотребили принятой недавно Советом Безопасности ООН резолюцией по Красному морю. Вашингтон при ее помощи пытается узаконить действия «коалиции» в Красном море задним числом. Россия призвала США и Великобританию воздержаться от вольной трактовки резолюции, которая дает право на защиту своих кораблей в Красном море, передает телеканал 360.

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Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене начали планироваться 1 января. В это время президент США Джо Байден отдыхал на острове Санта-Крус, отмечая новогодние праздники. Там же было проведено совещание с командой по национальной безопасности, сообщает издание Bloomberg. «Во время конференции в первый день Нового года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по обсуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Но дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатия потерпит неудачу, сказав военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками», — написали в Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Сообщается, что Вашингтон и Лондон обсуждали более агрессивное поведение на море и удары по наземным объектам, продвигая «сильное действие», а европейские и ближневосточные союзники предостерегали о том, что такой ответ может развернуть конфликт с Ираном. Тем не менее США и Великобритания переживали, скорее, за экономические последствия расширения войны, ведь в этом году у обеих стран назначены выборы. США и Великобритания злоупотребили принятой недавно Советом Безопасности ООН резолюцией по Красному морю. Вашингтон при ее помощи пытается узаконить действия «коалиции» в Красном море задним числом. Россия призвала США и Великобританию воздержаться от вольной трактовки резолюции, которая дает право на защиту своих кораблей в Красном море, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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