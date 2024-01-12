Bloomberg: команда Байдена начала планирование ударов в Йемене 1 января

13 января 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Байден запланировал удары в Йемене, когда отдыхал на острове в новогодние праздники Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене начали планироваться 1 января. В это время президент США Джо Байден отдыхал на острове Санта-Крус, отмечая новогодние праздники. Там же было проведено совещание с командой по национальной безопасности, сообщает издание Bloomberg. «Во время конференции в первый день Нового года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по обсуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Но дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатия потерпит неудачу, сказав военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками», — написали в Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Сообщается, что Вашингтон и Лондон обсуждали более агрессивное поведение на море и удары по наземным объектам, продвигая «сильное действие», а европейские и ближневосточные союзники предостерегали о том, что такой ответ может развернуть конфликт с Ираном. Тем не менее США и Великобритания переживали, скорее, за экономические последствия расширения войны, ведь в этом году у обеих стран назначены выборы. США и Великобритания злоупотребили принятой недавно Советом Безопасности ООН резолюцией по Красному морю. Вашингтон при ее помощи пытается узаконить действия «коалиции» в Красном море задним числом. Россия призвала США и Великобританию воздержаться от вольной трактовки резолюции, которая дает право на защиту своих кораблей в Красном море, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене начали планироваться 1 января. В это время президент США Джо Байден отдыхал на острове Санта-Крус, отмечая новогодние праздники. Там же было проведено совещание с командой по национальной безопасности, сообщает издание Bloomberg. «Во время конференции в первый день Нового года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по обсуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Но дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатия потерпит неудачу, сказав военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками», — написали в Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Сообщается, что Вашингтон и Лондон обсуждали более агрессивное поведение на море и удары по наземным объектам, продвигая «сильное действие», а европейские и ближневосточные союзники предостерегали о том, что такой ответ может развернуть конфликт с Ираном. Тем не менее США и Великобритания переживали, скорее, за экономические последствия расширения войны, ведь в этом году у обеих стран назначены выборы. США и Великобритания злоупотребили принятой недавно Советом Безопасности ООН резолюцией по Красному морю. Вашингтон при ее помощи пытается узаконить действия «коалиции» в Красном море задним числом. Россия призвала США и Великобританию воздержаться от вольной трактовки резолюции, которая дает право на защиту своих кораблей в Красном море, передает телеканал 360.