19 января 2024

В Москве полицейские задержали мошенника, обманувшего девушку в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
После воровства парень сбежал в Москву, выяснили челябинские полицейские Фото:

В Москве сотрудники полиции задержали мошенника, который украл у жительницы Челябинска 750 тысяч рублей под предлогом покупки новой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники полиции Челябинска раскрыли мошенничество, совершенное в отношении местной жительницы под предлогом покупки автомобиля. Злоумышленник после совершения преступления уехал из Челябинска в Москву, где был задержан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Со слов 30-летней пострадавшей, с мужчиной она познакомилась в интернете. Спустя время в разговоре поделилась, что хочет продать машину. Новый знакомый предложил свою помощь, сославшись на то, что его родственник занимается продажей авто. Девушка отдала парню 750 тысяч рублей, после чего он пропал.

В полиции удалось выяснить, что парень сбежал в Москву. Там его задержали и этапировали в Екатеринбург, где он ранее также обманул девушку. Злоумышленник оказался серийным мошенником, который знакомился с девушками в соцсетях и под разными предлогами похищал у них деньги.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве сотрудники полиции задержали мошенника, который украл у жительницы Челябинска 750 тысяч рублей под предлогом покупки новой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудники полиции Челябинска раскрыли мошенничество, совершенное в отношении местной жительницы под предлогом покупки автомобиля. Злоумышленник после совершения преступления уехал из Челябинска в Москву, где был задержан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов 30-летней пострадавшей, с мужчиной она познакомилась в интернете. Спустя время в разговоре поделилась, что хочет продать машину. Новый знакомый предложил свою помощь, сославшись на то, что его родственник занимается продажей авто. Девушка отдала парню 750 тысяч рублей, после чего он пропал. В полиции удалось выяснить, что парень сбежал в Москву. Там его задержали и этапировали в Екатеринбург, где он ранее также обманул девушку. Злоумышленник оказался серийным мошенником, который знакомился с девушками в соцсетях и под разными предлогами похищал у них деньги. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...