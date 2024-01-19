В Москве полицейские задержали мошенника, обманувшего девушку в Челябинске

В Москве сотрудники полиции задержали мошенника, который украл у жительницы Челябинска 750 тысяч рублей под предлогом покупки новой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники полиции Челябинска раскрыли мошенничество, совершенное в отношении местной жительницы под предлогом покупки автомобиля. Злоумышленник после совершения преступления уехал из Челябинска в Москву, где был задержан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Со слов 30-летней пострадавшей, с мужчиной она познакомилась в интернете. Спустя время в разговоре поделилась, что хочет продать машину. Новый знакомый предложил свою помощь, сославшись на то, что его родственник занимается продажей авто. Девушка отдала парню 750 тысяч рублей, после чего он пропал.
В полиции удалось выяснить, что парень сбежал в Москву. Там его задержали и этапировали в Екатеринбург, где он ранее также обманул девушку. Злоумышленник оказался серийным мошенником, который знакомился с девушками в соцсетях и под разными предлогами похищал у них деньги.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу.
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