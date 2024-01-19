В Москве полицейские задержали мошенника, обманувшего девушку в Челябинске

20 января 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

После воровства парень сбежал в Москву, выяснили челябинские полицейские Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве сотрудники полиции задержали мошенника, который украл у жительницы Челябинска 750 тысяч рублей под предлогом покупки новой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудники полиции Челябинска раскрыли мошенничество, совершенное в отношении местной жительницы под предлогом покупки автомобиля. Злоумышленник после совершения преступления уехал из Челябинска в Москву, где был задержан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов 30-летней пострадавшей, с мужчиной она познакомилась в интернете. Спустя время в разговоре поделилась, что хочет продать машину. Новый знакомый предложил свою помощь, сославшись на то, что его родственник занимается продажей авто. Девушка отдала парню 750 тысяч рублей, после чего он пропал. В полиции удалось выяснить, что парень сбежал в Москву. Там его задержали и этапировали в Екатеринбург, где он ранее также обманул девушку. Злоумышленник оказался серийным мошенником, который знакомился с девушками в соцсетях и под разными предлогами похищал у них деньги. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу.

В Москве сотрудники полиции задержали мошенника, который украл у жительницы Челябинска 750 тысяч рублей под предлогом покупки новой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудники полиции Челябинска раскрыли мошенничество, совершенное в отношении местной жительницы под предлогом покупки автомобиля. Злоумышленник после совершения преступления уехал из Челябинска в Москву, где был задержан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Со слов 30-летней пострадавшей, с мужчиной она познакомилась в интернете. Спустя время в разговоре поделилась, что хочет продать машину. Новый знакомый предложил свою помощь, сославшись на то, что его родственник занимается продажей авто. Девушка отдала парню 750 тысяч рублей, после чего он пропал. В полиции удалось выяснить, что парень сбежал в Москву. Там его задержали и этапировали в Екатеринбург, где он ранее также обманул девушку. Злоумышленник оказался серийным мошенником, который знакомился с девушками в соцсетях и под разными предлогами похищал у них деньги. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу.