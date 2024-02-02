Путин разрешил сделки с акциями «РуссНефти»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин одобрил сделки с акциями «РуссНефть» Фото:

Президент России Владимир Путин разрешил заключать сделки с акциями компании «РуссНефть». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями <…> „РуссНефть“», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее руководитель ханты-мансийского филиала компании Алексей Шаталов сообщил, что «РуссНефть» приступит к разработке Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. В 2023 году компания приостановила этот процесс из-за санкций и экономического кризиса.

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Президент России Владимир Путин разрешил заключать сделки с акциями компании «РуссНефть». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями <…> „РуссНефть“», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее руководитель ханты-мансийского филиала компании Алексей Шаталов сообщил, что «РуссНефть» приступит к разработке Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. В 2023 году компания приостановила этот процесс из-за санкций и экономического кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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