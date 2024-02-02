Политика Путин разрешил сделки с акциями «РуссНефти» 02 февраля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 + Владимир Путин одобрил сделки с акциями «РуссНефть» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин разрешил заключать сделки с акциями компании «РуссНефть». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями <…> „РуссНефть“», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее руководитель ханты-мансийского филиала компании Алексей Шаталов сообщил, что «РуссНефть» приступит к разработке Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. В 2023 году компания приостановила этот процесс из-за санкций и экономического кризиса. Президент России Владимир Путин разрешил заключать сделки с акциями компании «РуссНефть». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями <…> „РуссНефть“», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее руководитель ханты-мансийского филиала компании Алексей Шаталов сообщил, что «РуссНефть» приступит к разработке Восточно-Каменного месторождения в ХМАО. В 2023 году компания приостановила этот процесс из-за санкций и экономического кризиса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям