На «Грэмми» назвали лучшую песню 2023 года

Саундтрек Билли Айлиш к фильму «Барби» стал песней года на «Грэмми»

05 февраля 2024

Айлиш получила свою награду из рук Лайонела Ричи Фото: Chris Pizzello/AP/TASS Американская певица Билли Айлиш стала победителем в номинации «Песня года» на премии «Грэмми» с треком «What Was I Made For?». Он звучал в фильме «Барби». Об этом сообщает телеканал CBS. «Композиция „What Was I Made For?“ американской певицы Билли Айлиш завоевала „Грэмми“ в номинации „Песня года“», — передает телеканал в своей трансляции. Песня стала саундтреком к фильму «Барби». Также ранее певица получила за него «Золотой глобус». Отмечается, что Айлиш получила награду из рук певца Лайонела Ричи. Помимо прочего, за победу в номинации боролись Тейлор Свифт с треком «Anti-Hero», Дуа Липа с «Dance The Night», Лана Дель Рей и другие исполнители. Ранее на престижной кинопремии «Золотой глобус» Айлиш выиграла в номинации «Лучшая песня» с саундтреком «What Was I Made For?». Это торжественное мероприятие традиционно считается репетицией «Оскара». Более подробно о победителях премии рассказано в материале URA.RU.

