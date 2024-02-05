На «Грэмми» назвали лучшую песню 2023 года

Саундтрек Билли Айлиш к фильму «Барби» стал песней года на «Грэмми»
© Служба новостей «URA.RU»
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Айлиш получила свою награду из рук Лайонела Ричи Фото:

Американская певица Билли Айлиш стала победителем в номинации «Песня года» на премии «Грэмми» с треком «What Was I Made For?». Он звучал в фильме «Барби». Об этом сообщает телеканал CBS.

«Композиция „What Was I Made For?“ американской певицы Билли Айлиш завоевала „Грэмми“ в номинации „Песня года“», — передает телеканал в своей трансляции. Песня стала саундтреком к фильму «Барби». Также ранее певица получила за него «Золотой глобус».

Отмечается, что Айлиш получила награду из рук певца Лайонела Ричи. Помимо прочего, за победу в номинации боролись Тейлор Свифт с треком «Anti-Hero», Дуа Липа с «Dance The Night», Лана Дель Рей и другие исполнители.

Ранее на престижной кинопремии «Золотой глобус» Айлиш выиграла в номинации «Лучшая песня» с саундтреком «What Was I Made For?». Это торжественное мероприятие традиционно считается репетицией «Оскара». Более подробно о победителях премии рассказано в материале URA.RU.

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Американская певица Билли Айлиш стала победителем в номинации «Песня года» на премии «Грэмми» с треком «What Was I Made For?». Он звучал в фильме «Барби». Об этом сообщает телеканал CBS. «Композиция „What Was I Made For?“ американской певицы Билли Айлиш завоевала „Грэмми“ в номинации „Песня года“», — передает телеканал в своей трансляции. Песня стала саундтреком к фильму «Барби». Также ранее певица получила за него «Золотой глобус». Отмечается, что Айлиш получила награду из рук певца Лайонела Ричи. Помимо прочего, за победу в номинации боролись Тейлор Свифт с треком «Anti-Hero», Дуа Липа с «Dance The Night», Лана Дель Рей и другие исполнители. Ранее на престижной кинопремии «Золотой глобус» Айлиш выиграла в номинации «Лучшая песня» с саундтреком «What Was I Made For?». Это торжественное мероприятие традиционно считается репетицией «Оскара». Более подробно о победителях премии рассказано в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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