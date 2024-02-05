Единое пособие на детей для части россиян будет назначаться по-новому

Власти РФ уточнили правила назначения единого пособия на детей добровольцев СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, семья, молодая семья, родители с детьми
Единовременные выплаты не будут учитываться при расчете единого пособия на детей для добровольцев Фото:

При выплате единого пособия на детей для семей добровольцев не будут учитываться единовременные выплаты по причинению ущерба для здоровья и жизни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — передает правительство информацию из постановления, подписанного Мишустиным. Отмечается, что единовременные выплаты назначаются добровольцам, которым на поле боя был причинен вред здоровью и жизни.

Ранее Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Уточняется, что из формулы убрали проценты по счетам ребенка, подработки подростков и другие выплаты, которые связаны с награждениями родителей. Например, звание «Мать-героиня».

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При выплате единого пособия на детей для семей добровольцев не будут учитываться единовременные выплаты по причинению ущерба для здоровья и жизни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — передает правительство информацию из постановления, подписанного Мишустиным. Отмечается, что единовременные выплаты назначаются добровольцам, которым на поле боя был причинен вред здоровью и жизни. Ранее Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Уточняется, что из формулы убрали проценты по счетам ребенка, подработки подростков и другие выплаты, которые связаны с награждениями родителей. Например, звание «Мать-героиня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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