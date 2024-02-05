Единое пособие на детей для части россиян будет назначаться по-новому

При выплате единого пособия на детей для семей добровольцев не будут учитываться единовременные выплаты по причинению ущерба для здоровья и жизни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — передает правительство информацию из постановления, подписанного Мишустиным. Отмечается, что единовременные выплаты назначаются добровольцам, которым на поле боя был причинен вред здоровью и жизни.
Ранее Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Уточняется, что из формулы убрали проценты по счетам ребенка, подработки подростков и другие выплаты, которые связаны с награждениями родителей. Например, звание «Мать-героиня».
При выплате единого пособия на детей для семей добровольцев не будут учитываться единовременные выплаты по причинению ущерба для здоровья и жизни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — передает правительство информацию из постановления, подписанного Мишустиным. Отмечается, что единовременные выплаты назначаются добровольцам, которым на поле боя был причинен вред здоровью и жизни. Ранее Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Уточняется, что из формулы убрали проценты по счетам ребенка, подработки подростков и другие выплаты, которые связаны с награждениями родителей. Например, звание «Мать-героиня».