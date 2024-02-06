Челябинские автогонщики примут участие в российско-китайских играх на льду Амура

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Открытые соревнования по гонкам на льду, посвященные Дню защитника Отечества. Екатеринбург, мотогонки, гонки на льду
Челябинские автогонщики примут участие в гонках на льду Фото:

В конце февраля состоятся международные российско-китайские игры на льду реки Амур в Благовещенске. Участие в них примут и спортсмены из Челябинской области, сообщили 6 февраля в пресс-службе минспорта Амурской области.

«От левого берега Амура примут участие в событии примут автомобилисты Приамурья, Хабаровского края, Набережных Челнов, Челябинской области, в планах — Республика Беларусь. Автомобильные гонки на льду Амура пройдут во второй день Международных российско-китайских зимних игр — 25 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Международный фестиваль зимних видов спорта пройдет на льду пограничной реки Амур 24 и 25 февраля. В первый день пройдут хоккейные матчи, во второй — автомобильные гонки.

В программе игр — гонки в нескольких классах автомобилей — грузовиков, легковых автомобилей и джипов. Челябинскую область будет представлять команда автозавода «Урал» из Миасса, которая примет участие в показательных заездах, подтвердили URA.RU информацию в пресс-службе автозавода. После окончания заездов автомобили станут частью выставки, которая пройдет на набережной реки Амур.

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В конце февраля состоятся международные российско-китайские игры на льду реки Амур в Благовещенске. Участие в них примут и спортсмены из Челябинской области, сообщили 6 февраля в пресс-службе минспорта Амурской области. «От левого берега Амура примут участие в событии примут автомобилисты Приамурья, Хабаровского края, Набережных Челнов, Челябинской области, в планах — Республика Беларусь. Автомобильные гонки на льду Амура пройдут во второй день Международных российско-китайских зимних игр — 25 февраля», — сообщили в пресс-службе. Международный фестиваль зимних видов спорта пройдет на льду пограничной реки Амур 24 и 25 февраля. В первый день пройдут хоккейные матчи, во второй — автомобильные гонки. В программе игр — гонки в нескольких классах автомобилей — грузовиков, легковых автомобилей и джипов. Челябинскую область будет представлять команда автозавода «Урал» из Миасса, которая примет участие в показательных заездах, подтвердили URA.RU информацию в пресс-службе автозавода. После окончания заездов автомобили станут частью выставки, которая пройдет на набережной реки Амур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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