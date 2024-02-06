Челябинцы в 2023 году больше всего денег тратили на еду

SuperJob: у 76% челябинцев в 2023 году основные средства уходили на еду

06 февраля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Расходы на еду назвали основными 76% челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы в 2023 году больше всего денег тратили на еду. У 76% жителей Челябинска на продукты питания уходила основная часть доходов. При этом 37% горожан основными расходами считают коммунальные платежи, у 21% в основном средства уходят на погашение ипотеки и кредитов, сообщается в исследовании. «Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег жители Челябинска тратят на продукты питания, что, безусловно, ожидаемый результат. Расходы на еду назвали основными 76% челябинцев, на втором месте — коммунальные платежи (37%), на третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (21%)» — рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Если говорить о самых дорогих покупках жителей Челябинска, то больше всего денег горожане тратили на девайсы, предметы гардероба, бытовую технику и путешествия. При этом личный финансовый учет ведут трое из четырех горожан: 60% примерно планируют бюджет, 14% придерживаются строгого учета доходов и расходов. А вот 26% вообще не ведут личный бюджет.

Челябинцы в 2023 году больше всего денег тратили на еду. У 76% жителей Челябинска на продукты питания уходила основная часть доходов. При этом 37% горожан основными расходами считают коммунальные платежи, у 21% в основном средства уходят на погашение ипотеки и кредитов, сообщается в исследовании. «Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег жители Челябинска тратят на продукты питания, что, безусловно, ожидаемый результат. Расходы на еду назвали основными 76% челябинцев, на втором месте — коммунальные платежи (37%), на третьем месте — выплаты по кредитам и ипотеке (21%)» — рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Если говорить о самых дорогих покупках жителей Челябинска, то больше всего денег горожане тратили на девайсы, предметы гардероба, бытовую технику и путешествия. При этом личный финансовый учет ведут трое из четырех горожан: 60% примерно планируют бюджет, 14% придерживаются строгого учета доходов и расходов. А вот 26% вообще не ведут личный бюджет.