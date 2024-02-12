Анонимные письма запустили волну проверок в Доме офицеров ЦВО

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Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин, барельеф
Новый состав ОДО противостоит анонимным нападкам и в прошлом году занял первое место среди учреждений культуры Минобороны Фото:

В окружном Доме офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО) завершилась очередная проверка военной прокуратуры. Причиной визита прокурорских работников в этот и предыдущие разы стала анонимка, рассказал URA.RU источник в военных структурах.

«В этот раз проверяли кадровые документы. Обнаружены незначительные замечания, которые были исправлены уже по ходу аудита», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника, проверки — следствие конфликта между новым руководством ОДО и предыдущим. Предположительно, некоторые экс-сотрудники болезненно восприняли свои увольнения с начальственных постов и теперь пытаются вставлять бывшим коллегам палки в колеса. Анонимки сыплются пачками, последняя из них сообщала о якобы 70 несправедливо уволенных работниках.

«Вопрос движения кадров — болезненный для Дома офицеров. Относительно небольшой штат, невысокие зарплаты и огромная нагрузка на сотрудников — один из факторов высокой кадровой текучки. Однако цифры в 70 человек не являются объективными. Сейчас штат укомплектовывается специалистами, которые мотивированы на патриотическую работу» — добавил собеседник URA.RU. В самом Доме офицеров ситуацию не комментируют.

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В окружном Доме офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО) завершилась очередная проверка военной прокуратуры. Причиной визита прокурорских работников в этот и предыдущие разы стала анонимка, рассказал URA.RU источник в военных структурах. «В этот раз проверяли кадровые документы. Обнаружены незначительные замечания, которые были исправлены уже по ходу аудита», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника, проверки — следствие конфликта между новым руководством ОДО и предыдущим. Предположительно, некоторые экс-сотрудники болезненно восприняли свои увольнения с начальственных постов и теперь пытаются вставлять бывшим коллегам палки в колеса. Анонимки сыплются пачками, последняя из них сообщала о якобы 70 несправедливо уволенных работниках. «Вопрос движения кадров — болезненный для Дома офицеров. Относительно небольшой штат, невысокие зарплаты и огромная нагрузка на сотрудников — один из факторов высокой кадровой текучки. Однако цифры в 70 человек не являются объективными. Сейчас штат укомплектовывается специалистами, которые мотивированы на патриотическую работу» — добавил собеседник URA.RU. В самом Доме офицеров ситуацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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