В ВСУ признали мощь российской армии под Авдеевкой

12 февраля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Российская армия хорошо обучена и подготовлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) отметили профессионализм российских военнослужащих, в первую очередь во время штурма Авдеевки. Об этом заявил украинский спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. «Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить какое-то оперативное окружение. Там в основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны», — заявил Лиховий в эфире телемарафона. Он отметил, что линия соприкосновения постоянно сдвигается, то в одну, то в другую сторону. По словам Лиховия, российская армия начала использовать в наступлении танки и БМП. Успехи российской армии на авдеевском направлении озвучил президент России Владимир Путин. На встрече с доверенными лицами он заявил, что «мужики там воюют как следует», и именно они должны заниматься воспитанием будущих поколений. Зарубежные эксперты склоняются к тому, что Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни, максимум недели. Аналитик издания BILD Юлиан Репке связал успехи армии РФ с преимуществами в артиллерии. У ВСУ нет средств ПВО для отражения этих ударов, а также не хватает и солдат на земле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отметили профессионализм российских военнослужащих, в первую очередь во время штурма Авдеевки. Об этом заявил украинский спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. «Видим намерения врага, видим, куда он хочет продвинуться, чтобы перерезать логистическую артерию снабжения, прежде всего в Авдеевке, и обеспечить какое-то оперативное окружение. Там в основном нам противостоит регулярная российская армия, хорошо обученная, иногда спецназовцы, иногда десантура и обычные мотострелковые батальоны», — заявил Лиховий в эфире телемарафона. Он отметил, что линия соприкосновения постоянно сдвигается, то в одну, то в другую сторону. По словам Лиховия, российская армия начала использовать в наступлении танки и БМП. Успехи российской армии на авдеевском направлении озвучил президент России Владимир Путин. На встрече с доверенными лицами он заявил, что «мужики там воюют как следует», и именно они должны заниматься воспитанием будущих поколений. Зарубежные эксперты склоняются к тому, что Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни, максимум недели. Аналитик издания BILD Юлиан Репке связал успехи армии РФ с преимуществами в артиллерии. У ВСУ нет средств ПВО для отражения этих ударов, а также не хватает и солдат на земле.