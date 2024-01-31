Путин заявил, что участники СВО «как следует воюют» в Авдеевке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Владимир Путин высоко оценил успехи ВС РФ на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные, которые работают на авдеевском участке фронта, «воюют как следует». Об этом заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он добавил, что ВС РФ смогли взять под контроль 19 домов. Они их успешно удерживают. Также российские военные сумели прорвать украинскую оборону города.

Ранее успехи армии России в Авдеевке признали и в Киеве. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ВС РФ продвигаются вперед на этом участке фронта.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные, которые работают на авдеевском участке фронта, «воюют как следует». Об этом заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что ВС РФ смогли взять под контроль 19 домов. Они их успешно удерживают. Также российские военные сумели прорвать украинскую оборону города. Ранее успехи армии России в Авдеевке признали и в Киеве. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ВС РФ продвигаются вперед на этом участке фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...