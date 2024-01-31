Путин заявил, что участники СВО «как следует воюют» в Авдеевке

31 января 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высоко оценил успехи ВС РФ на авдеевском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные, которые работают на авдеевском участке фронта, «воюют как следует». Об этом заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что ВС РФ смогли взять под контроль 19 домов. Они их успешно удерживают. Также российские военные сумели прорвать украинскую оборону города. Ранее успехи армии России в Авдеевке признали и в Киеве. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ВС РФ продвигаются вперед на этом участке фронта.

Военные, которые работают на авдеевском участке фронта, «воюют как следует». Об этом заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что ВС РФ смогли взять под контроль 19 домов. Они их успешно удерживают. Также российские военные сумели прорвать украинскую оборону города. Ранее успехи армии России в Авдеевке признали и в Киеве. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ВС РФ продвигаются вперед на этом участке фронта.