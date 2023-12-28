Кто может законно прогулять работу из-за снегопада

Юрист Яковлева: прогул работы станет уважительным, если снег застигнет врасплох

28 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

В большинстве случаев снегопад не будет являться уважительной причиной для прогула работы Фото: Илья Московец © URA.RU Несколько российских регионов внезапно столкнулись с обильным снегопадом, который привел к заторам на дорогах. Некоторые россияне в связи с этим не смогли вовремя прийти на работу. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала один из случаев, когда такая причина может стать уважительной, чтобы не явиться на работу — если непогода застигла врасплох. «При некоторых обстоятельствах действительно снегопад может быть признан уважительной причиной. Например, если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и человек просто не смог рассчитать свое время, не успел добраться на работу вовремя», — рассказала Валентина Яковлева в разговоре с «Ридусом». Она отметила, что каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и также зависит от работодателя. В 11 регионах России зафиксированы обильные снежные осадки. В Екатеринбурге, например, за день выпала месячная норма снега. Синоптики также прогнозируют сильные морозы.

Несколько российских регионов внезапно столкнулись с обильным снегопадом, который привел к заторам на дорогах. Некоторые россияне в связи с этим не смогли вовремя прийти на работу. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала один из случаев, когда такая причина может стать уважительной, чтобы не явиться на работу — если непогода застигла врасплох. «При некоторых обстоятельствах действительно снегопад может быть признан уважительной причиной. Например, если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и человек просто не смог рассчитать свое время, не успел добраться на работу вовремя», — рассказала Валентина Яковлева в разговоре с «Ридусом». Она отметила, что каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и также зависит от работодателя. В 11 регионах России зафиксированы обильные снежные осадки. В Екатеринбурге, например, за день выпала месячная норма снега. Синоптики также прогнозируют сильные морозы.