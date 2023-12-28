Кто может законно прогулять работу из-за снегопада

Юрист Яковлева: прогул работы станет уважительным, если снег застигнет врасплох
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, прохожий, грузовик, щебенка, снегопад, проспект ленина
В большинстве случаев снегопад не будет являться уважительной причиной для прогула работы Фото:

Несколько российских регионов внезапно столкнулись с обильным снегопадом, который привел к заторам на дорогах. Некоторые россияне в связи с этим не смогли вовремя прийти на работу. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала один из случаев, когда такая причина может стать уважительной, чтобы не явиться на работу — если непогода застигла врасплох.

«При некоторых обстоятельствах действительно снегопад может быть признан уважительной причиной. Например, если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и человек просто не смог рассчитать свое время, не успел добраться на работу вовремя», — рассказала Валентина Яковлева в разговоре с «Ридусом». Она отметила, что каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и также зависит от работодателя.

В 11 регионах России зафиксированы обильные снежные осадки. В Екатеринбурге, например, за день выпала месячная норма снега. Синоптики также прогнозируют сильные морозы.

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Несколько российских регионов внезапно столкнулись с обильным снегопадом, который привел к заторам на дорогах. Некоторые россияне в связи с этим не смогли вовремя прийти на работу. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала один из случаев, когда такая причина может стать уважительной, чтобы не явиться на работу — если непогода застигла врасплох. «При некоторых обстоятельствах действительно снегопад может быть признан уважительной причиной. Например, если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и человек просто не смог рассчитать свое время, не успел добраться на работу вовремя», — рассказала Валентина Яковлева в разговоре с «Ридусом». Она отметила, что каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и также зависит от работодателя. В 11 регионах России зафиксированы обильные снежные осадки. В Екатеринбурге, например, за день выпала месячная норма снега. Синоптики также прогнозируют сильные морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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