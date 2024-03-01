Появился трейлер фильма «Вечная зима», съемки которого прошли в Магнитогорске. Видео

01 марта 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Премьера фильма состоится 17 октября 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Альянс» 1 марта опубликовала официальный трейлер фильма «Вечная зима», часть которого проходила в Магнитогорске Челябинской области. В главной роли снялся уроженец Челябинской области Александр Робак. Премьера фильма состоится 17 октября 2024 года. «В первый день весны предлагаем вашему вниманию постер и трейлер драмы „Вечная зима“, которая выходит в прокат 17 октября 2024 года. Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном», — говорится в сообщении на странице кинокомпании во «ВКонтакте». Владимир, роль которого играет Робак, одержим местью. Его сын-подросток погиб в уличной драке. Супруга главного героя, Елена, пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. В роли Елены снялась актриса Юлия Марченко. Чтобы найти силы жить дальше, супругам надо растопить зиму в своих сердцах. Также в фильме снялись актеры Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков. Съемки «Вечной зимы» в Магнитогорске стартовали 23 января 2023 года и проходили больше месяца. В массовых сценах приняли участие жители города. Съемки проводились на берегу реки Урал, на площадке у комбината, в одной из квартир многоэтажного дома. Часть эпизодов отснято на городских улицах. На счету уроженца Златоуста Челябинской области Александра Робака уже более 170 работ, как актера, режиссера и продюсера. В их числе такие работы как «Елки», «Домашний арест», «Снигирь», «Жуки», «Эпидемия». Недавно Робак сыграл одну из главных ролей в сериале «Наследство» на ТНТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Альянс» 1 марта опубликовала официальный трейлер фильма «Вечная зима», часть которого проходила в Магнитогорске Челябинской области. В главной роли снялся уроженец Челябинской области Александр Робак. Премьера фильма состоится 17 октября 2024 года. «В первый день весны предлагаем вашему вниманию постер и трейлер драмы „Вечная зима“, которая выходит в прокат 17 октября 2024 года. Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном», — говорится в сообщении на странице кинокомпании во «ВКонтакте». Владимир, роль которого играет Робак, одержим местью. Его сын-подросток погиб в уличной драке. Супруга главного героя, Елена, пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. В роли Елены снялась актриса Юлия Марченко. Чтобы найти силы жить дальше, супругам надо растопить зиму в своих сердцах. Также в фильме снялись актеры Сергей Грузинов, Олег Ягодин и Александр Новиков. Съемки «Вечной зимы» в Магнитогорске стартовали 23 января 2023 года и проходили больше месяца. В массовых сценах приняли участие жители города. Съемки проводились на берегу реки Урал, на площадке у комбината, в одной из квартир многоэтажного дома. Часть эпизодов отснято на городских улицах. На счету уроженца Златоуста Челябинской области Александра Робака уже более 170 работ, как актера, режиссера и продюсера. В их числе такие работы как «Елки», «Домашний арест», «Снигирь», «Жуки», «Эпидемия». Недавно Робак сыграл одну из главных ролей в сериале «Наследство» на ТНТ.