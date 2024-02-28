Суд отклонил апелляцию по делу о банкротстве сына уральского миллиардера

28 февраля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Истец пытался оспорить решение суда, который удовлетворил не все требования по делу о банкротстве Алексея Шмотьева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Апелляционный суд отклонил жалобу торгового дома «НКМЗ» на решение Арбитражного суда Курганской области по делу о банкротстве Алексея Шмотьева — сына уральского миллиардера Сергея Шмотьева («ФОРЭС»). Компания просила не только признать бизнесмена банкротом, но и заявляла еще ряд ходатайств. Решение 18 апелляционного суда опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда. «Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документе. 27 декабря 2023 года Арбитражный суд Курганской области признал обоснованным заявление компании «НКМЗ» о несостоятельности Алексея Шмотьева, но отклонил ходатайство о введении процедуры реализации имущества должника и предложенную кандидатуру управляющего. О том, что Шмотьев признан банкротом по заявлению «НКМЗ», URA.RU сообщало 8 февраля. Он задолжал компании 57 миллионов рублей после банкротства «Форэс-Химии», где владеет 89,1% доли в уставном капитале. Из материалов дела также следует, что Шмотьев и сам подавал заявление о признании себя банкротом. Сейчас он работает на заводе «Алтайский химпром», с мая по декабрь 2023 года его среднемесячный доход составил 17 тысяч рублей.

Апелляционный суд отклонил жалобу торгового дома «НКМЗ» на решение Арбитражного суда Курганской области по делу о банкротстве Алексея Шмотьева — сына уральского миллиардера Сергея Шмотьева («ФОРЭС»). Компания просила не только признать бизнесмена банкротом, но и заявляла еще ряд ходатайств. Решение 18 апелляционного суда опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда. «Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документе. 27 декабря 2023 года Арбитражный суд Курганской области признал обоснованным заявление компании «НКМЗ» о несостоятельности Алексея Шмотьева, но отклонил ходатайство о введении процедуры реализации имущества должника и предложенную кандидатуру управляющего. О том, что Шмотьев признан банкротом по заявлению «НКМЗ», URA.RU сообщало 8 февраля. Он задолжал компании 57 миллионов рублей после банкротства «Форэс-Химии», где владеет 89,1% доли в уставном капитале. Из материалов дела также следует, что Шмотьев и сам подавал заявление о признании себя банкротом. Сейчас он работает на заводе «Алтайский химпром», с мая по декабрь 2023 года его среднемесячный доход составил 17 тысяч рублей.