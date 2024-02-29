Екатеринбуржец лишился работы преподавателя в колледже из-за секс-блога

01 марта 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Павел Щербин требует от колледжа выплатить моральную компенсацию (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в Свердловском педагогическом колледже (СПК) отказались продлевать контракт после стажировки с 32-летним преподавателем истории и философии Павлом Щербиным из-за того, что тот вел блог на сексуальную тематику. Об этом рассказал сам мужчина. «В качестве повода для увольнения были названы мои видео на YouTube, где я предельно откровенно и честно говорю о проблемах одиночества и сексуальности», — передает E1.RU слова Щербина. С решением администрации колледжа мужчина не согласился и требует вернуть его на работу, извиниться, а также выплатить моральную компенсацию. Замдиректора СОПК Алена Сосновских отметила, что Щербина не уволили, а просто отказались продлевать с ним контракт после стажировки. «Контракт с ним не согласились продлевать по этическим соображениям», — объясняет издание со ссылкой на фразу Сосновских в отношении мужчины: «Это образ не педагога и поведение не педагогическое». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге учителя иностранных языков уволили за домогательства к прохожему. Сам преподаватель уверяет, что подобных случаев никогда не было. Мужчина планирует обратиться в суд.

В Екатеринбурге в Свердловском педагогическом колледже (СПК) отказались продлевать контракт после стажировки с 32-летним преподавателем истории и философии Павлом Щербиным из-за того, что тот вел блог на сексуальную тематику. Об этом рассказал сам мужчина. «В качестве повода для увольнения были названы мои видео на YouTube, где я предельно откровенно и честно говорю о проблемах одиночества и сексуальности», — передает E1.RU слова Щербина. С решением администрации колледжа мужчина не согласился и требует вернуть его на работу, извиниться, а также выплатить моральную компенсацию. Замдиректора СОПК Алена Сосновских отметила, что Щербина не уволили, а просто отказались продлевать с ним контракт после стажировки. «Контракт с ним не согласились продлевать по этическим соображениям», — объясняет издание со ссылкой на фразу Сосновских в отношении мужчины: «Это образ не педагога и поведение не педагогическое». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге учителя иностранных языков уволили за домогательства к прохожему. Сам преподаватель уверяет, что подобных случаев никогда не было. Мужчина планирует обратиться в суд.