29 февраля 2024

Екатеринбуржец лишился работы преподавателя в колледже из-за секс-блога

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Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, наука, школа, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
Павел Щербин требует от колледжа выплатить моральную компенсацию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в Свердловском педагогическом колледже (СПК) отказались продлевать контракт после стажировки с 32-летним преподавателем истории и философии Павлом Щербиным из-за того, что тот вел блог на сексуальную тематику. Об этом рассказал сам мужчина.

«В качестве повода для увольнения были названы мои видео на YouTube, где я предельно откровенно и честно говорю о проблемах одиночества и сексуальности», — передает E1.RU слова Щербина. С решением администрации колледжа мужчина не согласился и требует вернуть его на работу, извиниться, а также выплатить моральную компенсацию.

Замдиректора СОПК Алена Сосновских отметила, что Щербина не уволили, а просто отказались продлевать с ним контракт после стажировки. «Контракт с ним не согласились продлевать по этическим соображениям», — объясняет издание со ссылкой на фразу Сосновских в отношении мужчины: «Это образ не педагога и поведение не педагогическое».

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге учителя иностранных языков уволили за домогательства к прохожему. Сам преподаватель уверяет, что подобных случаев никогда не было. Мужчина планирует обратиться в суд.

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В Екатеринбурге в Свердловском педагогическом колледже (СПК) отказались продлевать контракт после стажировки с 32-летним преподавателем истории и философии Павлом Щербиным из-за того, что тот вел блог на сексуальную тематику. Об этом рассказал сам мужчина. «В качестве повода для увольнения были названы мои видео на YouTube, где я предельно откровенно и честно говорю о проблемах одиночества и сексуальности», — передает E1.RU слова Щербина. С решением администрации колледжа мужчина не согласился и требует вернуть его на работу, извиниться, а также выплатить моральную компенсацию. Замдиректора СОПК Алена Сосновских отметила, что Щербина не уволили, а просто отказались продлевать с ним контракт после стажировки. «Контракт с ним не согласились продлевать по этическим соображениям», — объясняет издание со ссылкой на фразу Сосновских в отношении мужчины: «Это образ не педагога и поведение не педагогическое». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге учителя иностранных языков уволили за домогательства к прохожему. Сам преподаватель уверяет, что подобных случаев никогда не было. Мужчина планирует обратиться в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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