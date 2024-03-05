Трамп победил свою главную конкурентку на кокусах в Северной Дакоте

Дональд Трамп собрал больше 84% голосов Фото: Official White House / Shealah Craighead

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на кокусах (собрание сторонников или членов политической партии или движения — прим. URA.RU) Республиканской партии в штате Северная Дакота. Об этом сообщили в издании The Hill. Авторы статьи отметили, что Трамп обогнал свою конкуренту, кандидата на пост американского президента Никки Хейли.

«Бывший президент Трамп, по прогнозам, выиграет кокус Республиканской партии в Северной Дакоте, увеличив свой победный рекорд по мере того, как он стремится к номинации от республиканской партии», — говорится в материале. Отмечается, что Трамп набрал 84,6% голосов, а Хейли только 14%.

Авторы статьи подчеркнули, что Хейли смогла одержать победу над Трампом только один раз, когда выиграла праймериз Республиканской партии в Вашингтоне. По их словам, экс-президент из-за своего преимущества уже готов к всеобщим выборам.

Ранее американские журналисты сообщили, что в американскую Секретную службу поступило обращение от Никки Хейли. Она попросила защиты из-за участившихся угроз в свой адрес.

Среди претендентов от республиканской партии на предстоящих выборах президента США единственным конкурентом Трампа является Хейли. Она обещает внести новый взгляд в республиканскую политику, хотя ей предстоит пройти сложный путь в борьбе за номинацию своей партии. После заявления Трампа о победе на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир 24 января, Никки Хейли поздравила своего оппонента с победой, считая ее заслуженной.