Адвокат знаменитостей предупредил об обратной стороне закона о запрете рекламы у иноагентов

Адвокат Бенхин: иноагентам придется вести более жесткую прозападную риторику
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Иноагенты будут сильнее зависеть от Запада, сказал Александр Бенхин Фото:

Иноагентам из-за принятия закона о запрете размещения рекламы на их информационных ресурсах придется обращаться к западным кураторам за финансовой поддержкой и выполнять их требования по антироссийских высказываниях более жестко, чтобы не потерять доходы. Об этом URA.RU сообщил адвокат Александр Бенхин (представлял солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, певца Данко, певицу Любовь Успенскую).

«Цель у закона о лишении возможности платить иноагентам за рекламу благая, чтобы не давать им зарабатывать, если они антигосударственную позицию исповедуют. Однако сейчас в тусовке говорят, что, наоборот, иноагенты будут вынуждены обращаться к западным неправительственным организациям, к спонсорам, и те уже будут жестко диктовать новостную повестку, требовать резких высказываний против СВО. В ближайшее время это можно будет проследить по ряду иностранных агентов», — сказал Александр Бенхин.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект полностью запрещающий размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также саму рекламу этих ресурсов. Из-за этого иноагенты могут лишиться до 80% своих доходов, объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутатам начали также поступать предложения по ужесточению правил — запретить выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей. Советский и российский композитор, продюсер, член Авторского Совета (главный руководящий орган) РАО Евгений Кобылянский считает, что это значительно отразится на финансах иностранных агентов.

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Иноагентам из-за принятия закона о запрете размещения рекламы на их информационных ресурсах придется обращаться к западным кураторам за финансовой поддержкой и выполнять их требования по антироссийских высказываниях более жестко, чтобы не потерять доходы. Об этом URA.RU сообщил адвокат Александр Бенхин (представлял солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, певца Данко, певицу Любовь Успенскую). «Цель у закона о лишении возможности платить иноагентам за рекламу благая, чтобы не давать им зарабатывать, если они антигосударственную позицию исповедуют. Однако сейчас в тусовке говорят, что, наоборот, иноагенты будут вынуждены обращаться к западным неправительственным организациям, к спонсорам, и те уже будут жестко диктовать новостную повестку, требовать резких высказываний против СВО. В ближайшее время это можно будет проследить по ряду иностранных агентов», — сказал Александр Бенхин. Госдума приняла в третьем чтении законопроект полностью запрещающий размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также саму рекламу этих ресурсов. Из-за этого иноагенты могут лишиться до 80% своих доходов, объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутатам начали также поступать предложения по ужесточению правил — запретить выплаты по авторским и смежным правам иноагентам, артистам, музыкантам и писателям, которые занимаются дискредитацией ВС РФ, России, проживая за границей. Советский и российский композитор, продюсер, член Авторского Совета (главный руководящий орган) РАО Евгений Кобылянский считает, что это значительно отразится на финансах иностранных агентов.
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