В Кремле ответили на вопрос URA.RU о решении ЕСПЧ против России

Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Грузии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, повлияет ли это решение на отношения между Москвой и Тбилиси.

«Считаем, что это (отношения между Россией и Грузией. — Прим. ред) отдельная отдельная тема, отдельная субстанция. Решение (ЕСПЧ. — Прим. ред.) выполнять не будем», — сказал Песков.

Европейский суд по правам человека 14 октября обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 253 миллионов евро из-за событий 2008 года. Москва с 2022 года не признает юрисдикцию ЕСПЧ.

