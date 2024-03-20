В Италии украинский беженец избивал прохожих, крича о возвращении фашизма

20 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Украинец избивал прохожих в Италии, восклицая о возвращении фашизма, пишет Readovka Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Италии беженец с Украины нападал на прохожих в метро, основываясь на их расе, и кричал о возвращении фашизма. Нападавший был задержан. «Украинский беженец избивал местных жителей в метро и кричал, что фашизм вернулся», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что злоумышленник перед нападением ориентировался на расу прохожих. После нескольких атак, парень похитил автомобиль, однако позже был пойман. При обыске у него были найдены материалы с нацистской символикой, а также оружие, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Италии беженец с Украины нападал на прохожих в метро, основываясь на их расе, и кричал о возвращении фашизма. Нападавший был задержан. «Украинский беженец избивал местных жителей в метро и кричал, что фашизм вернулся», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что злоумышленник перед нападением ориентировался на расу прохожих. После нескольких атак, парень похитил автомобиль, однако позже был пойман. При обыске у него были найдены материалы с нацистской символикой, а также оружие, передали в telegram-канале.