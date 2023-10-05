Путин назвал спикера парламента Канады идиотом из-за инцидента с нацистом СС

Путин: спикер парламента Канады знал, что Ярослав Хунка был нацистом СС

Путин высказался по поводу бойца дивизии СС и реакции Зеленского на его появление в парламенте Канады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер парламента Канады или идиот, или негодяй, так как позвал выступить нациста из дивизии СС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Он (нацист СС Ярослав Хунка, выступавший в парламенте Канады — прим. URA.RU) говорит, что сражался с русскими и сегодня продолжает поддерживать украинские войска. Он поставил на одну доску украинских коллаборационистов, фашистов и украинские войска. Это только подтверждает наши цели по денацификации. Это наша общая цель», — заявил Путин.

По словам главы государства, спикер парламента Канады идиот, если не знал, что Хунка воевал за Адольфа Гитлера, либо негодяй — если знал, но продолжил называть его героем. Он также добавил, что фашизм создавался для уничтожения мирного населения.

Путин считает отвратительным то, что все в парламенте Канады аплодировали бойцу дивизии CC. В особенности президент Украины Владимир Зеленский, в жилах которого «течет еврейская кровь». «Когда президент Украины рукоплещет, он что, хочет сказать, что все средства хороши, только бы они боролись против России», — сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что во время визита Зеленского в парламент Канады, он поприветствовал бойца дивизии СС с поднятым вверх сжатым кулаком. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил бойца аплодисментами.