В образовательных учреждениях будут вывешивать флаг России

23 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В России обяжут вывешивать флаг страны в образовательных учреждениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения с нового учебного года размещать Государственный флаг РФ на своих зданиях и территориях. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Внести в <…> закона „О Государственном флаге РФ“ изменение, заменив слово „общеобразовательных“ словом „образовательных“», — говорится в документе . Там отмечается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании одобрила проект федерального конституционного закона о флаге РФ сразу во втором и в третьем чтениях. Тогда предполагалось, что его будут вывешивать на зданиях всех общеобразовательных организаций в России, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения с нового учебного года размещать Государственный флаг РФ на своих зданиях и территориях. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Внести в <…> закона „О Государственном флаге РФ“ изменение, заменив слово „общеобразовательных“ словом „образовательных“», — говорится в документе. Там отмечается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании одобрила проект федерального конституционного закона о флаге РФ сразу во втором и в третьем чтениях. Тогда предполагалось, что его будут вывешивать на зданиях всех общеобразовательных организаций в России, передает MK.RU.