В образовательных учреждениях будут вывешивать флаг России

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, флагшток, траур, подъем флага, флаг россии, приспущенный флаг, флаг в школе
В России обяжут вывешивать флаг страны в образовательных учреждениях Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения с нового учебного года размещать Государственный флаг РФ на своих зданиях и территориях. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

«Внести в <…> закона „О Государственном флаге РФ“ изменение, заменив слово „общеобразовательных“ словом „образовательных“», — говорится в документе. Там отмечается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании одобрила проект федерального конституционного закона о флаге РФ сразу во втором и в третьем чтениях. Тогда предполагалось, что его будут вывешивать на зданиях всех общеобразовательных организаций в России, передает MK.RU.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения с нового учебного года размещать Государственный флаг РФ на своих зданиях и территориях. Соответствующий документ опубликован на сайте опубликования правовых актов. «Внести в <…> закона „О Государственном флаге РФ“ изменение, заменив слово „общеобразовательных“ словом „образовательных“», — говорится в документе. Там отмечается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании одобрила проект федерального конституционного закона о флаге РФ сразу во втором и в третьем чтениях. Тогда предполагалось, что его будут вывешивать на зданиях всех общеобразовательных организаций в России, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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