Тимур Батрутдинов положил глаз на внучку первого президента Узбекистана

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Батрутдинов подкатил к «принцессе Узбекистана» Тилляевой
Батрутдинов подкатил к «принцессе Узбекистана» Тилляевой Фото:

Комик Тимур Батрутдинов проявил симпатию к Мариам Тилляевой, внучке первого президента Узбекистана, на шоу «Мастер игры». Как сообщил сам артист, он почувствовал особую связь с девушкой и не стал скрывать свои чувства во время съемок программы.

«Мариам мне очень нравится, от нее исходит такая добрая, светлая энергия. Еще когда была факельная церемония, мы встретились взглядами, я ее взгляд прочитал, как заинтересованный», — заявил Батрутдинов. Цитата по Starhit.

В ходе одной из поездок на съемках он открыто поговорил с Тилляевой о своих чувствах и поцеловал ей руку, пояснив: «Я — человек простой, джентльмен, холостяк. Вижу женскую руку в своей руке — губы сами тянутся». Реакция Мариам Тилляевой оказалась сдержанной. Девушка призналась, что была смущена поступком комика и не сразу поняла его намеков на романтику.

Она отметила, что не привыкла к такому вниманию со стороны мужчин и предпочитает общаться в более дружеском ключе. По словам Мариам, она чувствовала себя некомфортно, так как флирт для нее — незнакомая территория.

Позднее Батрутдинов признал, что был слишком настойчив и выбрал неверный способ проявления симпатии. Он отметил, что осознал разницу в воспитании и мировоззрении между собой и внучкой первого президента Узбекистана.

У Тилляевой уже есть молодой человек. Она встречается со стилистом по имени Арно и не скрывает своих чувств. По словам Тилляевой, новый избранник отличается уверенностью и умением создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, что ей особенно важно в отношениях.

Первым президентом Узбекистана был Ислам Каримов. Он занимал эту должность с момента обретения независимости Узбекистаном в 1991 году и до своей смерти в 2016 году.

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Комик Тимур Батрутдинов проявил симпатию к Мариам Тилляевой, внучке первого президента Узбекистана, на шоу «Мастер игры». Как сообщил сам артист, он почувствовал особую связь с девушкой и не стал скрывать свои чувства во время съемок программы. «Мариам мне очень нравится, от нее исходит такая добрая, светлая энергия. Еще когда была факельная церемония, мы встретились взглядами, я ее взгляд прочитал, как заинтересованный», — заявил Батрутдинов. Цитата по Starhit. В ходе одной из поездок на съемках он открыто поговорил с Тилляевой о своих чувствах и поцеловал ей руку, пояснив: «Я — человек простой, джентльмен, холостяк. Вижу женскую руку в своей руке — губы сами тянутся». Реакция Мариам Тилляевой оказалась сдержанной. Девушка призналась, что была смущена поступком комика и не сразу поняла его намеков на романтику. Она отметила, что не привыкла к такому вниманию со стороны мужчин и предпочитает общаться в более дружеском ключе. По словам Мариам, она чувствовала себя некомфортно, так как флирт для нее — незнакомая территория. Позднее Батрутдинов признал, что был слишком настойчив и выбрал неверный способ проявления симпатии. Он отметил, что осознал разницу в воспитании и мировоззрении между собой и внучкой первого президента Узбекистана. У Тилляевой уже есть молодой человек. Она встречается со стилистом по имени Арно и не скрывает своих чувств. По словам Тилляевой, новый избранник отличается уверенностью и умением создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, что ей особенно важно в отношениях. Первым президентом Узбекистана был Ислам Каримов. Он занимал эту должность с момента обретения независимости Узбекистаном в 1991 году и до своей смерти в 2016 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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