Тимур Батрутдинов положил глаз на внучку первого президента Узбекистана

Комик Тимур Батрутдинов проявил симпатию к Мариам Тилляевой, внучке первого президента Узбекистана, на шоу «Мастер игры». Как сообщил сам артист, он почувствовал особую связь с девушкой и не стал скрывать свои чувства во время съемок программы.
«Мариам мне очень нравится, от нее исходит такая добрая, светлая энергия. Еще когда была факельная церемония, мы встретились взглядами, я ее взгляд прочитал, как заинтересованный», — заявил Батрутдинов. Цитата по Starhit.
В ходе одной из поездок на съемках он открыто поговорил с Тилляевой о своих чувствах и поцеловал ей руку, пояснив: «Я — человек простой, джентльмен, холостяк. Вижу женскую руку в своей руке — губы сами тянутся». Реакция Мариам Тилляевой оказалась сдержанной. Девушка призналась, что была смущена поступком комика и не сразу поняла его намеков на романтику.
Она отметила, что не привыкла к такому вниманию со стороны мужчин и предпочитает общаться в более дружеском ключе. По словам Мариам, она чувствовала себя некомфортно, так как флирт для нее — незнакомая территория.
Позднее Батрутдинов признал, что был слишком настойчив и выбрал неверный способ проявления симпатии. Он отметил, что осознал разницу в воспитании и мировоззрении между собой и внучкой первого президента Узбекистана.
У Тилляевой уже есть молодой человек. Она встречается со стилистом по имени Арно и не скрывает своих чувств. По словам Тилляевой, новый избранник отличается уверенностью и умением создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, что ей особенно важно в отношениях.
Первым президентом Узбекистана был Ислам Каримов. Он занимал эту должность с момента обретения независимости Узбекистаном в 1991 году и до своей смерти в 2016 году.
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