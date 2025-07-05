За утро над Россией пролетело более десятка БПЛА

ВС РФ уничтожили 12 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 10 БПЛА уничтожены над Россией
Более 10 БПЛА уничтожены над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За утро над Россией уничтожено 12 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

"С 9.40 мск до 11.50 мск уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в telegram-канале МО. Отмечается, что девять БПЛА были ликвидированы над Брянской области, два — над Смоленской и еще один над Калужской областью.

В ночь на 5 июля дроны ВСУ атаковали 15 территорий России. Так, например, в Рязанской области обломки дрона упали во двор частного дома. В Республике Чувашия обломки БПЛА упали на крышу предприятия и повредили склад. Подробнее — в сбойке URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За утро над Россией уничтожено 12 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. "С 9.40 мск до 11.50 мск уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в telegram-канале МО. Отмечается, что девять БПЛА были ликвидированы над Брянской области, два — над Смоленской и еще один над Калужской областью. В ночь на 5 июля дроны ВСУ атаковали 15 территорий России. Так, например, в Рязанской области обломки дрона упали во двор частного дома. В Республике Чувашия обломки БПЛА упали на крышу предприятия и повредили склад. Подробнее — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...