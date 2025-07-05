За утро над Россией пролетело более десятка БПЛА

За утро над Россией уничтожено 12 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 9.40 мск до 11.50 мск уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в telegram-канале МО. Отмечается, что девять БПЛА были ликвидированы над Брянской области, два — над Смоленской и еще один над Калужской областью.
В ночь на 5 июля дроны ВСУ атаковали 15 территорий России. Так, например, в Рязанской области обломки дрона упали во двор частного дома. В Республике Чувашия обломки БПЛА упали на крышу предприятия и повредили склад. Подробнее — в сбойке URA.RU.
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