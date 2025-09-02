ВСУ срочно перебрасывают наемников на харьковское направление

Украина пытается заполнить пробелы в обороне иностранными наемниками
Украина пытается заполнить пробелы в обороне иностранными наемниками
Спецоперация РФ на Украине

Началась переброска наемников ВСУ на харьковское направление. Таким образом Украина пытается избежать окружения подразделений, которые находятся там, заявили в российских силовых структурах. 

«На направление переброшены наемники „Иностранного легиона“. Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ открыли новый участок фронта в этом регионе. По его словам, началось формирование буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. Марочко отмечает, что боевые действия сейчас идут в районе Козачьей Лопани. 

