Началась переброска наемников ВСУ на харьковское направление. Таким образом Украина пытается избежать окружения подразделений, которые находятся там, заявили в российских силовых структурах.
«На направление переброшены наемники „Иностранного легиона“. Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ открыли новый участок фронта в этом регионе. По его словам, началось формирование буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. Марочко отмечает, что боевые действия сейчас идут в районе Козачьей Лопани.
