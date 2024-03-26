Глава ФСБ: в России сохраняется террористическая угроза

26 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Глава ФСБ Бортников отметил в интервью Павлу Зарубину, что террористов Киев ждал как героев Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину. «Террористическая угроза в РФ сохраняется», — отметил глава ФСБ. Он также заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Информацию об этом журналист выложил в своем telegram-канале . Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате теракта погибло 139 человек. Причастные к преступлению задержаны и помещены в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину. «Террористическая угроза в РФ сохраняется», — отметил глава ФСБ. Он также заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Информацию об этом журналист выложил в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате теракта погибло 139 человек. Причастные к преступлению задержаны и помещены в СИЗО.