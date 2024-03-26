Глава ФСБ: в России сохраняется террористическая угроза

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция, омон
Глава ФСБ Бортников отметил в интервью Павлу Зарубину, что террористов Киев ждал как героев Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Террористическая угроза в РФ сохраняется», — отметил глава ФСБ. Он также заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Информацию об этом журналист выложил в своем telegram-канале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате теракта погибло 139 человек. Причастные к преступлению задержаны и помещены в СИЗО.

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину. «Террористическая угроза в РФ сохраняется», — отметил глава ФСБ. Он также заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Информацию об этом журналист выложил в своем telegram-канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате теракта погибло 139 человек. Причастные к преступлению задержаны и помещены в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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