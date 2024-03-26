Глава ФСБ: в России сохраняется террористическая угроза

Глава ФСБ Бортников отметил в интервью Павлу Зарубину, что террористов Киев ждал как героев
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористическая угроза в РФ по-прежнему сохраняется. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.
«Террористическая угроза в РФ сохраняется», — отметил глава ФСБ. Он также заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Информацию об этом журналист
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате теракта погибло 139 человек. Причастные к преступлению задержаны и помещены в СИЗО.
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