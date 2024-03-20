Politico: российское «зерновое оружие» разжигает кризис в Европе

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., пшеница, зерно
Зерновая политика России ставит Европу в невыгодное положение, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия выиграла в «глобальной зерновой войне» и это привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной. Об этом пишет издание Politico.

«Причина массовых протестов фермеров по всей Европе и кризис в польско-украинских отношениях связан с победой России в так называемой глобальной зерновой войне», — говорится в материале издания. Там добавили, что Россия стала основной сельскохозяйственной державой, что привело к падению цен на сельхозпродукты и серьезным проблемам у фермеров по всему миру.

Россия производит большое количество зерна и продает его по низким ценам. Европейская комиссия рассматривает введение тарифов на российское зерно, хотя это может и не решить данную проблему, заключил автор.

Россия также может использовать ограничение на экспорт пшеницы как политическое оружие. К 2028 году она будет контролировать 20% мирового экспорта зерна. Глобальное потепление усилит ее позицию, так как другие страны станут более зависимы от нее. Россия может манипулировать странами, которые сталкиваются с климатическими проблемами, такими как экстремально жаркая и засушливая погода.

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Россия выиграла в «глобальной зерновой войне» и это привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной. Об этом пишет издание Politico. «Причина массовых протестов фермеров по всей Европе и кризис в польско-украинских отношениях связан с победой России в так называемой глобальной зерновой войне», — говорится в материале издания. Там добавили, что Россия стала основной сельскохозяйственной державой, что привело к падению цен на сельхозпродукты и серьезным проблемам у фермеров по всему миру. Россия производит большое количество зерна и продает его по низким ценам. Европейская комиссия рассматривает введение тарифов на российское зерно, хотя это может и не решить данную проблему, заключил автор. Россия также может использовать ограничение на экспорт пшеницы как политическое оружие. К 2028 году она будет контролировать 20% мирового экспорта зерна. Глобальное потепление усилит ее позицию, так как другие страны станут более зависимы от нее. Россия может манипулировать странами, которые сталкиваются с климатическими проблемами, такими как экстремально жаркая и засушливая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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