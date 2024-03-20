Politico: российское «зерновое оружие» разжигает кризис в Европе

20 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Зерновая политика России ставит Европу в невыгодное положение, пишет Politico Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия выиграла в «глобальной зерновой войне» и это привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной. Об этом пишет издание Politico. «Причина массовых протестов фермеров по всей Европе и кризис в польско-украинских отношениях связан с победой России в так называемой глобальной зерновой войне», — говорится в материале издания. Там добавили, что Россия стала основной сельскохозяйственной державой, что привело к падению цен на сельхозпродукты и серьезным проблемам у фермеров по всему миру. Россия производит большое количество зерна и продает его по низким ценам. Европейская комиссия рассматривает введение тарифов на российское зерно, хотя это может и не решить данную проблему, заключил автор. Россия также может использовать ограничение на экспорт пшеницы как политическое оружие. К 2028 году она будет контролировать 20% мирового экспорта зерна. Глобальное потепление усилит ее позицию, так как другие страны станут более зависимы от нее. Россия может манипулировать странами, которые сталкиваются с климатическими проблемами, такими как экстремально жаркая и засушливая погода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выиграла в «глобальной зерновой войне» и это привело к протестам фермеров в Европе и кризису в отношениях между Польшей и Украиной. Об этом пишет издание Politico. «Причина массовых протестов фермеров по всей Европе и кризис в польско-украинских отношениях связан с победой России в так называемой глобальной зерновой войне», — говорится в материале издания. Там добавили, что Россия стала основной сельскохозяйственной державой, что привело к падению цен на сельхозпродукты и серьезным проблемам у фермеров по всему миру. Россия производит большое количество зерна и продает его по низким ценам. Европейская комиссия рассматривает введение тарифов на российское зерно, хотя это может и не решить данную проблему, заключил автор. Россия также может использовать ограничение на экспорт пшеницы как политическое оружие. К 2028 году она будет контролировать 20% мирового экспорта зерна. Глобальное потепление усилит ее позицию, так как другие страны станут более зависимы от нее. Россия может манипулировать странами, которые сталкиваются с климатическими проблемами, такими как экстремально жаркая и засушливая погода.