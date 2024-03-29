Украина вернула России десятки тел погибших военных

Депутат Госдумы Саралиев: Киев вернул России 29 тел солдат в ходе обмена
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России передали 29 тел солдат, рассказал Шамсаил Саралиев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия получила от Украины в рамках обмена 29 тел своих военнослужащих. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. В свою очередь Украина сообщила о передачи ей тел 121 погибших солдат. Большая часть из бойцов была поражена на донецком направлении.

Также в марте Россия вернула себе 69 тел погибших солдат, отмечал Саралиев. Тогда же Киев вернул себе около сотни бойцов, передает телеканал 360. Страны неоднократно обмениваются телами погибших с начала российской спецоперации.

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Россия получила от Украины в рамках обмена 29 тел своих военнослужащих. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. В свою очередь Украина сообщила о передачи ей тел 121 погибших солдат. Большая часть из бойцов была поражена на донецком направлении. Также в марте Россия вернула себе 69 тел погибших солдат, отмечал Саралиев. Тогда же Киев вернул себе около сотни бойцов, передает телеканал 360. Страны неоднократно обмениваются телами погибших с начала российской спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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