Украина вернула России десятки тел погибших военных

Депутат Госдумы Саралиев: Киев вернул России 29 тел солдат в ходе обмена

29 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

России передали 29 тел солдат, рассказал Шамсаил Саралиев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия получила от Украины в рамках обмена 29 тел своих военнослужащих. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. В свою очередь Украина сообщила о передачи ей тел 121 погибших солдат. Большая часть из бойцов была поражена на донецком направлении. Также в марте Россия вернула себе 69 тел погибших солдат, отмечал Саралиев. Тогда же Киев вернул себе около сотни бойцов, передает телеканал 360. Страны неоднократно обмениваются телами погибших с начала российской спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия получила от Украины в рамках обмена 29 тел своих военнослужащих. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. В свою очередь Украина сообщила о передачи ей тел 121 погибших солдат. Большая часть из бойцов была поражена на донецком направлении. Также в марте Россия вернула себе 69 тел погибших солдат, отмечал Саралиев. Тогда же Киев вернул себе около сотни бойцов, передает телеканал 360. Страны неоднократно обмениваются телами погибших с начала российской спецоперации.