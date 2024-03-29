Украина вернула России десятки тел погибших военных

Россия получила от Украины в рамках обмена 29 тел своих военнослужащих. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Нам передали 29 тел погибших наших бойцов», — сказал Шамсаил Саралиев. Его слова передает РБК. В свою очередь Украина сообщила о передачи ей тел 121 погибших солдат. Большая часть из бойцов была поражена на донецком направлении.
Также в марте Россия вернула себе 69 тел погибших солдат, отмечал Саралиев. Тогда же Киев вернул себе около сотни бойцов, передает телеканал 360. Страны неоднократно обмениваются телами погибших с начала российской спецоперации.
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