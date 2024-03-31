В РФ возобновили испытания нового пассажирского самолета Ил-114. Фото

31 марта 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

В Ростехе сообщили, что полет шел 40 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) после длительного перерыва возобновила программу испытаний 68-местного самолета Ил-114. Об этом сообщили в Ростехе. «Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО „ОАК“ — ЛАЗ им. П.А. Воронина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ростеха. Там отметили, что полет длился 40 минут и проходил на высоте до 900 м и на скоростях до 230 километров в час. В Ростехе сообщили, что на новом региональном самолете Ил-114-300 усовершенствовали летно-технические характеристики, расширили применение композиционных материалов и установили новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. В самолете были улучшены практически все основные системы, особое внимание уделялось повышению эргономики кабины экипажа. Максимальная вместимость достигает 68 мест. Он предназначен для замены Ан-24 на местных авиалиниях. Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который был тщательно модернизирован. Также установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, обеспечивающая автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на маломощных аэродромах. Первый полет Ил-114-300 состоялся в день, когда отмечалось 130 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина. Под его руководством были созданы и испытаны десятки самолетов для гражданской и военной авиации РФ. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российский кабмин направил 498,96 миллиона рублей на доработку отечественного самолета Ил-114. По его словам, сейчас в РФ создается именно та линейка самолетов, которая нужна стране. Самолет Ил-114-300 Telegram-канал Ростеха . Ил-114-300 возобновляет программу летных испытаний Telegram-канал Ростеха . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) после длительного перерыва возобновила программу испытаний 68-местного самолета Ил-114. Об этом сообщили в Ростехе. «Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО „ОАК“ — ЛАЗ им. П.А. Воронина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ростеха. Там отметили, что полет длился 40 минут и проходил на высоте до 900 м и на скоростях до 230 километров в час. В Ростехе сообщили, что на новом региональном самолете Ил-114-300 усовершенствовали летно-технические характеристики, расширили применение композиционных материалов и установили новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. В самолете были улучшены практически все основные системы, особое внимание уделялось повышению эргономики кабины экипажа. Максимальная вместимость достигает 68 мест. Он предназначен для замены Ан-24 на местных авиалиниях. Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который был тщательно модернизирован. Также установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, обеспечивающая автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на маломощных аэродромах. Первый полет Ил-114-300 состоялся в день, когда отмечалось 130 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина. Под его руководством были созданы и испытаны десятки самолетов для гражданской и военной авиации РФ. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российский кабмин направил 498,96 миллиона рублей на доработку отечественного самолета Ил-114. По его словам, сейчас в РФ создается именно та линейка самолетов, которая нужна стране.