Россия заработала 2,3 трлн рублей на продаже газа в недружественные страны

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Два года Россия продает Западу газ только за рубли Фото:

С момента начала действия указа президента РФ о продаже природного газа за рубли Россия заработала около 2,3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости.

«С апреля 2022 года по январь 2024-го Россия получила от Евросоюза 31 миллиард евро за поставки трубопроводного газа (2,2 триллиона рублей). Другие недружественные страны в Европе купили российского газа на 920 миллионов евро (66 миллиардов рублей)», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и платформы ООН Comtrade.

Согласно этим данным, самыми крупными потребителями российского газа стали Венгрия (769 млрд рублей), Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд рублей). Германия и Австрия предпочли скрыть статистику закупок российского природного газа.

Новая схема оплаты газа недружественным странам — только за рубли — начала действовать с 1 апреля 2022 года, после выхода соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Это стало ответным шагом на санкции, веденные Западом против России.

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С момента начала действия указа президента РФ о продаже природного газа за рубли Россия заработала около 2,3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости. «С апреля 2022 года по январь 2024-го Россия получила от Евросоюза 31 миллиард евро за поставки трубопроводного газа (2,2 триллиона рублей). Другие недружественные страны в Европе купили российского газа на 920 миллионов евро (66 миллиардов рублей)», — передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и платформы ООН Comtrade. Согласно этим данным, самыми крупными потребителями российского газа стали Венгрия (769 млрд рублей), Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд рублей). Германия и Австрия предпочли скрыть статистику закупок российского природного газа. Новая схема оплаты газа недружественным странам — только за рубли — начала действовать с 1 апреля 2022 года, после выхода соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Это стало ответным шагом на санкции, веденные Западом против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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