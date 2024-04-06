06 апреля 2024

Юные свердловские хоккеисты оказались в затопленном Орске

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Паводок шоссе Тюнина. Курган, пазик в воде, паводок
Свердловские спортсмены успели сыграть только один матч (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Юные хоккеисты команды «Хризотил-07» из Асбеста (Свердловская область) оказались в зоне подтопления в Орске (Оренбургская область). Они должны были соревноваться с местными спортсменами, однако игру отменили из-за подошедшей к ледовому дворцу воды, рассказал тренер свердловских спортсменов Вячеслав Лебедкин.

«Когда приехали, все еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена… Все оперативно сработали, нас уже вывезли из города», — рассказал Лебедкин порталу Е1.RU.

Хоккеисты приехали на игры в рамках первенства Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов в ночь с пятницы на субботу. Команда успела сыграть только один матч, после чего состязания отменили из-за паводка. Теперь спортсмены возвращаются в Екатеринбург.

Прорыв дамбы на реке Урал произошел в Орске 5 апреля. Более 4400 домов были подтоплены. После этого произошел второй прорыв в районе поселка Никель. Паводку присвоен статус федеральной ЧС. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

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Юные хоккеисты команды «Хризотил-07» из Асбеста (Свердловская область) оказались в зоне подтопления в Орске (Оренбургская область). Они должны были соревноваться с местными спортсменами, однако игру отменили из-за подошедшей к ледовому дворцу воды, рассказал тренер свердловских спортсменов Вячеслав Лебедкин. «Когда приехали, все еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена… Все оперативно сработали, нас уже вывезли из города», — рассказал Лебедкин порталу Е1.RU. Хоккеисты приехали на игры в рамках первенства Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов в ночь с пятницы на субботу. Команда успела сыграть только один матч, после чего состязания отменили из-за паводка. Теперь спортсмены возвращаются в Екатеринбург. Прорыв дамбы на реке Урал произошел в Орске 5 апреля. Более 4400 домов были подтоплены. После этого произошел второй прорыв в районе поселка Никель. Паводку присвоен статус федеральной ЧС. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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