Юные свердловские хоккеисты оказались в затопленном Орске

07 апреля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Свердловские спортсмены успели сыграть только один матч (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Юные хоккеисты команды «Хризотил-07» из Асбеста (Свердловская область) оказались в зоне подтопления в Орске (Оренбургская область). Они должны были соревноваться с местными спортсменами, однако игру отменили из-за подошедшей к ледовому дворцу воды, рассказал тренер свердловских спортсменов Вячеслав Лебедкин. «Когда приехали, все еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена… Все оперативно сработали, нас уже вывезли из города», — рассказал Лебедкин порталу Е1.RU. Хоккеисты приехали на игры в рамках первенства Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов в ночь с пятницы на субботу. Команда успела сыграть только один матч, после чего состязания отменили из-за паводка. Теперь спортсмены возвращаются в Екатеринбург. Прорыв дамбы на реке Урал произошел в Орске 5 апреля. Более 4400 домов были подтоплены. После этого произошел второй прорыв в районе поселка Никель. Паводку присвоен статус федеральной ЧС. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юные хоккеисты команды «Хризотил-07» из Асбеста (Свердловская область) оказались в зоне подтопления в Орске (Оренбургская область). Они должны были соревноваться с местными спортсменами, однако игру отменили из-за подошедшей к ледовому дворцу воды, рассказал тренер свердловских спортсменов Вячеслав Лебедкин. «Когда приехали, все еще было нормально. Правда, нас уже в объезд везли, а на следующий день сказали, что вот эта объездная дорога уже полностью затоплена… Все оперативно сработали, нас уже вывезли из города», — рассказал Лебедкин порталу Е1.RU. Хоккеисты приехали на игры в рамках первенства Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов в ночь с пятницы на субботу. Команда успела сыграть только один матч, после чего состязания отменили из-за паводка. Теперь спортсмены возвращаются в Екатеринбург. Прорыв дамбы на реке Урал произошел в Орске 5 апреля. Более 4400 домов были подтоплены. После этого произошел второй прорыв в районе поселка Никель. Паводку присвоен статус федеральной ЧС. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.