Инцидент в Челябинске, когда утром 7 апреля пьяная 19-летняя девушка на Porsche Cayenne протаранила десять припаркованных автомобилей в жилом комплексе «Манхэттен», попал на видео. Кадры были опубликованы в соцсетях.
На видео показано, как белый автомобиль Porshe Cayenne мчится по парковке и таранит автомобили. Водитель не пытается снизить скоростью даже в тот момент, когда входит в правый поворот. Видео размещено в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЖК Манхэттен | Микрорайон на берегу | Челябинск».
Инцидент произошел в Челябинске в ЖК «Манхэттен» во дворе дома №27 на Набережной Героя России Кислова 7 апреля в 7:30. «19-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения, совершила массовое ДТП с припаркованными автомобилями. Она управляла автомобилем Porsche Cayenne», — сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. Пострадавших в ДТП нет.
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