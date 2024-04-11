11 апреля 2024

В Китае массово отказываются от украинской кукурузы

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, овощи, досмотр, фрукты, груз, перевозка грузов, импорт, доставка грузов
В Китае решили поддержать местного производителя Фото:

Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы. Их поставки были запланированы с апрель по июнь. Аналогично китайские власти могут поступить и с последующими партиями кукурузы.

«Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий больших объемов украинской кукурузы. Это должно поддержать китайских сельхозпроизводителей», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, 2 апреля китайские бизнесмены получили от таможенных органов КНР предписание с требованием ограничить ввоз импортной кукурузы в страну. Согласно новым требованиям, импортеры стали отменять ранее забронированные поставки кукурузы из Украины.

Евросоюз ранее договорился о тарифах на импорт украинской аграрной продукции — установлен потолок по объему ввозимой продукции. В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент «экстренного торможения» для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед.

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Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы. Их поставки были запланированы с апрель по июнь. Аналогично китайские власти могут поступить и с последующими партиями кукурузы. «Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий больших объемов украинской кукурузы. Это должно поддержать китайских сельхозпроизводителей», — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, 2 апреля китайские бизнесмены получили от таможенных органов КНР предписание с требованием ограничить ввоз импортной кукурузы в страну. Согласно новым требованиям, импортеры стали отменять ранее забронированные поставки кукурузы из Украины. Евросоюз ранее договорился о тарифах на импорт украинской аграрной продукции — установлен потолок по объему ввозимой продукции. В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент «экстренного торможения» для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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