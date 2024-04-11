В Китае массово отказываются от украинской кукурузы

Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы. Их поставки были запланированы с апрель по июнь. Аналогично китайские власти могут поступить и с последующими партиями кукурузы.
«Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от четырех из пяти партий больших объемов украинской кукурузы. Это должно поддержать китайских сельхозпроизводителей», — сообщает агентство
По данным агентства, 2 апреля китайские бизнесмены получили от таможенных органов КНР предписание с требованием ограничить ввоз импортной кукурузы в страну. Согласно новым требованиям, импортеры стали отменять ранее забронированные поставки кукурузы из Украины.
Евросоюз ранее договорился о тарифах на импорт украинской аграрной продукции — установлен потолок по объему ввозимой продукции. В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент «экстренного торможения» для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.