Зеленский признал, что Украина устала от конфликта с Россией

20 апреля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что не будет отказываться от вступления ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы устали от конфликта с Россией, однако они верят в ВСУ. Такое признание сделал президент страны Владимир Зеленский. «Относительно усталости, врать не буду, она есть, но к этому можно по-разному относиться. Мы все живые люди. Когда вы идете на работу, которую любите, то все равно ночью или вечером возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что утром вы не пойдете на свою работу», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам. Зеленский также заявил, что Украина не отказывается от своих планов по вступлению в Евросоюз и защите страны. Он отметил, что такие нарративы якобы исходят из России и не соответствуют реальности. Украинский президент также подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас непростая, так как у России есть явное превосходство в плане оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцы устали от конфликта с Россией, однако они верят в ВСУ. Такое признание сделал президент страны Владимир Зеленский. «Относительно усталости, врать не буду, она есть, но к этому можно по-разному относиться. Мы все живые люди. Когда вы идете на работу, которую любите, то все равно ночью или вечером возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что утром вы не пойдете на свою работу», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам. Зеленский также заявил, что Украина не отказывается от своих планов по вступлению в Евросоюз и защите страны. Он отметил, что такие нарративы якобы исходят из России и не соответствуют реальности. Украинский президент также подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас непростая, так как у России есть явное превосходство в плане оружия.