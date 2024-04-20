20 апреля 2024

Онколог назвал главные симптомы рака простаты

Врач Огункойя: боль в спине может быть симптомом рака простаты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника. Пермь, медсестра, регистратура, диагноз, поликлиника, медицинский работник, больничный, врач пишет, заключение врача
При длительных болях в пояснице стоит обратиться к врачу Фото:

Чаще всего боль в пояснице наблюдается у людей, которые ведут сидячий образ жизни, однако она может являться одним из симптомов рака простаты. Об этом предупредил врач Амос Огункойя.

«Боль в спине может быть симптомом рака простаты. Обычно это заболевание сопровождается еще появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания», — рассказал Амос Огункойя The Sun.

Тем не менее, боль в пояснице — не повод паниковать. При ее появлении необходимо заняться тренировками, организовать сон на качественном матрасе и подушке, а также правильно подобрать стол стулья. Если это не помогает, а дискомфорт сохраняется более двух недель, то стоит обратиться к врачу.

Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. В частности, невролог Светлана Кузнецова считает, что боли в спине провоцируют заболевания нервной системы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чаще всего боль в пояснице наблюдается у людей, которые ведут сидячий образ жизни, однако она может являться одним из симптомов рака простаты. Об этом предупредил врач Амос Огункойя. «Боль в спине может быть симптомом рака простаты. Обычно это заболевание сопровождается еще появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания», — рассказал Амос Огункойя The Sun. Тем не менее, боль в пояснице — не повод паниковать. При ее появлении необходимо заняться тренировками, организовать сон на качественном матрасе и подушке, а также правильно подобрать стол стулья. Если это не помогает, а дискомфорт сохраняется более двух недель, то стоит обратиться к врачу. Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. В частности, невролог Светлана Кузнецова считает, что боли в спине провоцируют заболевания нервной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...