Онколог назвал главные симптомы рака простаты

Врач Огункойя: боль в спине может быть симптомом рака простаты

21 апреля 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

При длительных болях в пояснице стоит обратиться к врачу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Чаще всего боль в пояснице наблюдается у людей, которые ведут сидячий образ жизни, однако она может являться одним из симптомов рака простаты. Об этом предупредил врач Амос Огункойя. «Боль в спине может быть симптомом рака простаты. Обычно это заболевание сопровождается еще появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания», — рассказал Амос Огункойя The Sun. Тем не менее, боль в пояснице — не повод паниковать. При ее появлении необходимо заняться тренировками, организовать сон на качественном матрасе и подушке, а также правильно подобрать стол стулья. Если это не помогает, а дискомфорт сохраняется более двух недель, то стоит обратиться к врачу. Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. В частности, невролог Светлана Кузнецова считает, что боли в спине провоцируют заболевания нервной системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чаще всего боль в пояснице наблюдается у людей, которые ведут сидячий образ жизни, однако она может являться одним из симптомов рака простаты. Об этом предупредил врач Амос Огункойя. «Боль в спине может быть симптомом рака простаты. Обычно это заболевание сопровождается еще появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания», — рассказал Амос Огункойя The Sun. Тем не менее, боль в пояснице — не повод паниковать. При ее появлении необходимо заняться тренировками, организовать сон на качественном матрасе и подушке, а также правильно подобрать стол стулья. Если это не помогает, а дискомфорт сохраняется более двух недель, то стоит обратиться к врачу. Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. В частности, невролог Светлана Кузнецова считает, что боли в спине провоцируют заболевания нервной системы.