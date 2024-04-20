Онколог назвал главные симптомы рака простаты

Чаще всего боль в пояснице наблюдается у людей, которые ведут сидячий образ жизни, однако она может являться одним из симптомов рака простаты. Об этом предупредил врач Амос Огункойя.
«Боль в спине может быть симптомом рака простаты. Обычно это заболевание сопровождается еще появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания», — рассказал Амос Огункойя
Тем не менее, боль в пояснице — не повод паниковать. При ее появлении необходимо заняться тренировками, организовать сон на качественном матрасе и подушке, а также правильно подобрать стол стулья. Если это не помогает, а дискомфорт сохраняется более двух недель, то стоит обратиться к врачу.
Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. В частности, невролог Светлана Кузнецова считает, что боли в спине провоцируют заболевания нервной системы.
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