Бастрыкин требует доклад о нарушении жилищных прав челябинцев

Бастрыкин требует объяснить, почему расследование дела было прекращено Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Блюхера в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СКР поручил доложить по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в городе Челябинске… по улице Блюхера. Здание, 1952 года постройки, признано аварийным в 2019 году, но собственников исключили из программы по улучшению жилищных условий», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале ведомства.

Людям отказали в предоставлении благоустроенного жилья. На предложенные компенсационные выплаты равноценное жилье не купить. С подобной ситуацией также столкнулись жильцы других аварийных домов Челябинска, отметили в СКР.

В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области расследовалось уголовное дело по данному факту, но было прекращено. Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СКР Константина Правосудова доложить о причинах прекращения расследования дела.

Бастрыкин ранее затребовал доклад о выдаче челябинцам компенсаций вместо квартир. Жители аварийного дома в Челябинске рассказали, что местные власти вместо нового жилья предоставили им небольшую компенсацию. Обращение к руководителю СКР было размещено в социальных сетях. Люди высказали беспокойство тем, что могут остаться без квартир.