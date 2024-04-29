Зеленский на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в невыполнении соглашений

29 апреля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Зеленский недоволен помощью НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не выполнила соглашение о поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Он уточнил, что речь идет об отсутствии поставок конкретного вооружения и сроках поставок. «Стабилизация на фронте, перехват инициативы и контрнаступление нашей армии зависит от трех пунктов. Первый — финансирование, за которое проголосовали партнеры на двухстороннем уровне и США, второй — своевременные поставки оружия, третий — что конкретно доедет до Украины», — сказал Зеленский на встрече со Столтенбергом в Киеве. Об этом сообщают РИА Новости. По его словам, альянс выполнил только первый пункт. Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 29 апреля. На встрече с журналистами он заявил, что страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи. Если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, заявил Столтенберг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО не выполнила соглашение о поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Он уточнил, что речь идет об отсутствии поставок конкретного вооружения и сроках поставок. «Стабилизация на фронте, перехват инициативы и контрнаступление нашей армии зависит от трех пунктов. Первый — финансирование, за которое проголосовали партнеры на двухстороннем уровне и США, второй — своевременные поставки оружия, третий — что конкретно доедет до Украины», — сказал Зеленский на встрече со Столтенбергом в Киеве. Об этом сообщают РИА Новости. По его словам, альянс выполнил только первый пункт. Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 29 апреля. На встрече с журналистами он заявил, что страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи. Если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, заявил Столтенберг.