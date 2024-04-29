29 апреля 2024

Зеленский на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в невыполнении соглашений

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский недоволен помощью НАТО Фото:
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НАТО не выполнила соглашение о поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Он уточнил, что речь идет об отсутствии поставок конкретного вооружения и сроках поставок.

«Стабилизация на фронте, перехват инициативы и контрнаступление нашей армии зависит от трех пунктов. Первый — финансирование, за которое проголосовали партнеры на двухстороннем уровне и США, второй — своевременные поставки оружия, третий — что конкретно доедет до Украины», — сказал Зеленский на встрече со Столтенбергом в Киеве. Об этом сообщают РИА Новости. По его словам, альянс выполнил только первый пункт.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 29 апреля. На встрече с журналистами он заявил, что страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи. Если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, заявил Столтенберг.

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НАТО не выполнила соглашение о поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Он уточнил, что речь идет об отсутствии поставок конкретного вооружения и сроках поставок. «Стабилизация на фронте, перехват инициативы и контрнаступление нашей армии зависит от трех пунктов. Первый — финансирование, за которое проголосовали партнеры на двухстороннем уровне и США, второй — своевременные поставки оружия, третий — что конкретно доедет до Украины», — сказал Зеленский на встрече со Столтенбергом в Киеве. Об этом сообщают РИА Новости. По его словам, альянс выполнил только первый пункт. Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом 29 апреля. На встрече с журналистами он заявил, что страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи. Если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, заявил Столтенберг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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