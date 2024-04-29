Столтенберг: вооружение Украины должно стать приоритетом для стран НАТО

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны приоритетно от других задач поставлять оружие Украине Фото:

Страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи вместо выполнения стандартов альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йен Столтенберг, он проводит пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с Зеленским. Трансляция проходит на youtube-канале НАТО.

Ранее сообщалось, что США уже начали передавать оружие Киеву из последнего пакета помощи. Часть поставок ожидается в течение нескольких дней, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон подливает масло в огонь поставками Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Штаты тайно передали ранее. Он добавил, что это оружие не сможет повлиять на ход спецоперации, а только сделает больнее киевской стороне.

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Страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи вместо выполнения стандартов альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йен Столтенберг, он проводит пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с Зеленским. Трансляция проходит на youtube-канале НАТО. Ранее сообщалось, что США уже начали передавать оружие Киеву из последнего пакета помощи. Часть поставок ожидается в течение нескольких дней, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон подливает масло в огонь поставками Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Штаты тайно передали ранее. Он добавил, что это оружие не сможет повлиять на ход спецоперации, а только сделает больнее киевской стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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