Столтенберг: вооружение Украины должно стать приоритетом для стран НАТО

29 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны приоритетно от других задач поставлять оружие Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи вместо выполнения стандартов альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йен Столтенберг, он проводит пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с Зеленским. Трансляция проходит на youtube-канале НАТО. Ранее сообщалось, что США уже начали передавать оружие Киеву из последнего пакета помощи. Часть поставок ожидается в течение нескольких дней, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон подливает масло в огонь поставками Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Штаты тайно передали ранее. Он добавил, что это оружие не сможет повлиять на ход спецоперации, а только сделает больнее киевской стороне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО должны считать приоритетом передачу вооружения Украине в качестве помощи вместо выполнения стандартов альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йен Столтенберг, он проводит пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. «Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции с Зеленским. Трансляция проходит на youtube-канале НАТО. Ранее сообщалось, что США уже начали передавать оружие Киеву из последнего пакета помощи. Часть поставок ожидается в течение нескольких дней, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон подливает масло в огонь поставками Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Штаты тайно передали ранее. Он добавил, что это оружие не сможет повлиять на ход спецоперации, а только сделает больнее киевской стороне.