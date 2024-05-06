Стали известны подробности об убитых в Белгородской области беспилотником

ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Автомобили, атакованные в Белгородской области с помощью БПЛА, перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье». Ранее сообщалось о шести погибших.
«Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье», — пишет РБК. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее в оперштабе сообщили, что в результате атаки БПЛА на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек. Кроме того, еще 33 человека пострадали.
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