Стали известны подробности об убитых в Белгородской области беспилотником

При ударе по Белгородской области погибли шесть человек
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ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области Фото:
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Автомобили, атакованные в Белгородской области с помощью БПЛА, перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье». Ранее сообщалось о шести погибших.

«Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье», — пишет РБК. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее в оперштабе сообщили, что в результате атаки БПЛА на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек. Кроме того, еще 33 человека пострадали.

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Автомобили, атакованные в Белгородской области с помощью БПЛА, перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье». Ранее сообщалось о шести погибших. «Автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье», — пишет РБК. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Ранее в оперштабе сообщили, что в результате атаки БПЛА на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек. Кроме того, еще 33 человека пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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