Золотов: Росгвардия получила танки и артиллерию

14 мая 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Золотов сообщил, что поставки оружия еще идут Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Росгвардия уже получила 36 танков и артиллерию. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Виктор Золотов. «У нас сейчас 36 танков, артиллерия, 15 минометов. Мы сформировали три полка, которые непосредственно в 116-й бригаде, это ДНР, участвуют на линии боевого соприкосновения. Они получили это вооружение, как бронированное, так и легкое», — рассказал Золотов. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали Маяк». Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику 4 августа прошлого года. Как сообщали в ведомстве, это может более эффективно действовать в зоне спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгвардия уже получила 36 танков и артиллерию. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Виктор Золотов. «У нас сейчас 36 танков, артиллерия, 15 минометов. Мы сформировали три полка, которые непосредственно в 116-й бригаде, это ДНР, участвуют на линии боевого соприкосновения. Они получили это вооружение, как бронированное, так и легкое», — рассказал Золотов. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали Маяк». Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику 4 августа прошлого года. Как сообщали в ведомстве, это может более эффективно действовать в зоне спецоперации.