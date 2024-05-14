Золотов: Росгвардия получила танки и артиллерию

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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, золотов виктор
Золотов сообщил, что поставки оружия еще идут Фото:

Росгвардия уже получила 36 танков и артиллерию. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Виктор Золотов.

«У нас сейчас 36 танков, артиллерия, 15 минометов. Мы сформировали три полка, которые непосредственно в 116-й бригаде, это ДНР, участвуют на линии боевого соприкосновения. Они получили это вооружение, как бронированное, так и легкое», — рассказал Золотов. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику 4 августа прошлого года. Как сообщали в ведомстве, это может более эффективно действовать в зоне спецоперации.

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Росгвардия уже получила 36 танков и артиллерию. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Виктор Золотов. «У нас сейчас 36 танков, артиллерия, 15 минометов. Мы сформировали три полка, которые непосредственно в 116-й бригаде, это ДНР, участвуют на линии боевого соприкосновения. Они получили это вооружение, как бронированное, так и легкое», — рассказал Золотов. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали Маяк». Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику 4 августа прошлого года. Как сообщали в ведомстве, это может более эффективно действовать в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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