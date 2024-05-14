Золотов: Росгвардия получила танки и артиллерию

Росгвардия уже получила 36 танков и артиллерию. Об этом заявил кандидат на пост главы ведомства Виктор Золотов.
«У нас сейчас 36 танков, артиллерия, 15 минометов. Мы сформировали три полка, которые непосредственно в 116-й бригаде, это ДНР, участвуют на линии боевого соприкосновения. Они получили это вооружение, как бронированное, так и легкое», — рассказал Золотов. Его слова передает telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику 4 августа прошлого года. Как сообщали в ведомстве, это может более эффективно действовать в зоне спецоперации.
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