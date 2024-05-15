На северо-востоке Украины прогремел взрыв

Взрыв раздался ночью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, погремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное.
«Взрыв раздался ночью в городе Сумы на северо-востоке Украины», — пишет украинское издание. Подробности не сообщаются.
Раннее ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе в URA.RU заявил, что Сумская область Украины беззащитна на случай наступления ВС РФ. По его словам, оборонительных сооружений в Сумах нет, а удары уже наносятся по пограничью с областью.
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