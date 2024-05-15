На северо-востоке Украины прогремел взрыв

15 мая 2024 в 06:57 Размер текста - 17 +

Взрыв раздался ночью Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, погремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное. «Взрыв раздался ночью в городе Сумы на северо-востоке Украины», — пишет украинское издание. Подробности не сообщаются. Раннее ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе в URA.RU заявил, что Сумская область Украины беззащитна на случай наступления ВС РФ. По его словам, оборонительных сооружений в Сумах нет, а удары уже наносятся по пограничью с областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, погремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное. «Взрыв раздался ночью в городе Сумы на северо-востоке Украины», — пишет украинское издание. Подробности не сообщаются. Раннее ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе в URA.RU заявил, что Сумская область Украины беззащитна на случай наступления ВС РФ. По его словам, оборонительных сооружений в Сумах нет, а удары уже наносятся по пограничью с областью.