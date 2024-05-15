На северо-востоке Украины прогремел взрыв

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Взрыв раздался ночью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, погремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное.

«Взрыв раздался ночью в городе Сумы на северо-востоке Украины», — пишет украинское издание. Подробности не сообщаются.

Раннее ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе в URA.RU заявил, что Сумская область Украины беззащитна на случай наступления ВС РФ. По его словам, оборонительных сооружений в Сумах нет, а удары уже наносятся по пограничью с областью.

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В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, погремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное. «Взрыв раздался ночью в городе Сумы на северо-востоке Украины», — пишет украинское издание. Подробности не сообщаются. Раннее ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе в URA.RU заявил, что Сумская область Украины беззащитна на случай наступления ВС РФ. По его словам, оборонительных сооружений в Сумах нет, а удары уже наносятся по пограничью с областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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