Китай показал ракету «Судного дня» радиусом поражения во всю Землю: какую технику представили на Параде

В Пекине прошел масштабный военный парад
Китай впервые показал ракету, способную поразить любую точку земного шара DF-5C
Китай впервые показал ракету, способную поразить любую точку земного шара DF-5C Фото:

На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, которую в Китае называют Мировой антифашистской войной. Одним из ключевых событий парада стало представление стратегической межконтинентальной ядерной ракеты на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.

DF-5C имеет дальность полета более 20 тысяч километров. Она способна нести ядерные и обычные снаряды. Среди особенностей ракеты отмечается высокая скорость полета (десятки чисел Маха), высокая точность наведения, возможность нести как обычные, так и ядерные заряды. Парад, прошедший под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, стал демонстрацией военной мощи и исторической памяти Китая. Подробнее о другой технике — в материале URA.RU. 

Видео предоставлено агентством Ruptly

