В Чехии выразили недовольство по поводу Украины

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В Чехии есть «определенная усталость» от украинского конфликта, сообщил министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак. Он отметил, что это является проблемой. «Есть определенная усталость от конфликта, и это проблема», — передает газета El Pais слова Дворжака. Он добавил, что второй проблемой в стране является иммиграция. Также чешский министр признал, что ситуация на Украине вызывает разногласия в стране. По его словам, большинство оказывает поддержку Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна устала от конфликта с РФ. Однако у него есть вера в ВСУ и украинский глава не отказывается от своих планов по вступлению в Евросоюз.