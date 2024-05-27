В Чехии выразили недовольство по поводу Украины

Министр Дворжак: Чехия в определенной степени устала от конфликта на Украине
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Чехия.
Проблема усталости от украинского конфликта беспокоит Чехию, заявил Дворжак Фото:
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В Чехии есть «определенная усталость» от украинского конфликта, сообщил министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак. Он отметил, что это является проблемой.

«Есть определенная усталость от конфликта, и это проблема», — передает газета El Pais слова Дворжака. Он добавил, что второй проблемой в стране является иммиграция.

Также чешский министр признал, что ситуация на Украине вызывает разногласия в стране. По его словам, большинство оказывает поддержку Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна устала от конфликта с РФ. Однако у него есть вера в ВСУ и украинский глава не отказывается от своих планов по вступлению в Евросоюз.

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В Чехии есть «определенная усталость» от украинского конфликта, сообщил министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак. Он отметил, что это является проблемой. «Есть определенная усталость от конфликта, и это проблема», — передает газета El Pais слова Дворжака. Он добавил, что второй проблемой в стране является иммиграция. Также чешский министр признал, что ситуация на Украине вызывает разногласия в стране. По его словам, большинство оказывает поддержку Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна устала от конфликта с РФ. Однако у него есть вера в ВСУ и украинский глава не отказывается от своих планов по вступлению в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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